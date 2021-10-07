Дело о взрыве в порту Бейрута: премьер-министр Ливана лишил чиновников неприкосновенности

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати подписал новый законопроект, лишающий иммунитета политиков и чиновников, которые могут быть ответственны за взрыв в порту Бейрута.
Lebanon: prime minister signs bill lifting Beirut blast immunity https://t.co/thU716QU6M— Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) October 7, 2021
Затянувшееся разбирательство
В результате инцидента, произошедшего 4 августа 2020 года, часть столицы была полностью разрушена, более 200 человек погибли и несколько тысяч пострадали. Несмотря на это, расследование происшествия до сих пор продолжается, а виновные так и не были наказаны.
Препятствием для следствия стало противодействие ведущим его прокурорам со стороны влиятельных ливанских фракций, сторонников которых подозревали в причастности ко взрыву. Из-за этого занимавшиеся расследованием судьи Фади Саван и сменивший его Тарек Битар были отстранены от дела.
Последний из них прекратил выполнение своих обязанностей после иска со стороны экс-главы МВД Нухада Махнука, которого до этого вызвали на допрос. Судью обвинили в предвзятости, двойных стандартах и «ненормальном поведении», а также усомнились в законности его действий.
An investigation on the 2020 Beirut explosion was suspended again, after an official wanted for questioning asked to remove the lead investigator.— AJ+ (@ajplus) September 27, 2021
The blast, blamed on state negligence, killed 200+ people, but top officials have delayed the case.
0 have been held accountable. pic.twitter.com/fAk5M92037
Из-за этого расследование фактически зашло в тупик. Ключевыми подозреваемыми являются высокопоставленные политики, чиновники и военные, халатность которых и могла стать причиной прошлогодней катастрофы.
Все они отказываются сотрудничать со следствием и не являются на допросы. При этом парламент ранее отказался снимать с них неприкосновенность.
Many in Lebanon, particularly families of the victims of the blast, are enraged that no senior official has been held accountable, more than a year after the exlosion.https://t.co/Sxdha4OG88— Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 6, 2021
Новый ход главы правительства
На фоне растущего народного недовольства затянувшимся процессом центральные власти решили сделать шаг, направленный на устранение актуальной проблемы. Недавно занявший пост премьер-министра Наджиб Микати после вступления в должность пообещал, что виновники трагедии будут найдены, и теперь выразил намерение довести дело до конца.
«Они должны быть привлечены к ответственности», — сказал глава Правительства Ливана журналистам.
Lebanese Prime Minister Najib Mikati signs a draft law lifting immunity on everyone facing prosecution over 2020 Beirut blast case pic.twitter.com/Nbwm5qddwo— TRT World Now (@TRTWorldNow) October 6, 2021
Политик отметил, что в соответствии с действующими конституционными нормами высокопоставленные правительственные чиновники, причастные ко взрыву, должны предстать перед специальным трибуналом. При этом он добавил, что власти окажут помощь семьям жертв, а также отчитался о разработке плана реконструкции порта, жизненно важного для ливанской экономики.
Ранее политик также выступил в защиту судьи Тарека Битара, пообещав принять меры, необходимые для продолжения его работы. Пока не ясно, к чему приведет инициатива Наджиба Микати, решившего сдвинуть скандальное дело с мертвой точки. Не исключено, что теперь и он сам столкнется с противодействием политической элиты государства.
Однако лишение чиновников неприкосновенности гарантирует премьер-министру поддержку простых граждан. Кроме того, он занимает пост главы правительства не в первый раз, так что его опыт действительно может поспособствовать решению проблемы, ставшей болевой точкой всего ливанского общества.