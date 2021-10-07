Дело о взрыве в порту Бейрута: премьер-министр Ливана лишил чиновников неприкосновенности

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати подписал новый законопроект, лишающий иммунитета политиков и чиновников, которые могут быть ответственны за взрыв в порту Бейрута.

Lebanon: prime minister signs bill lifting Beirut blast immunity https://t.co/thU716QU6M — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) October 7, 2021

Федеральное агентство новостей /

Затянувшееся разбирательство

В результате инцидента, произошедшего 4 августа 2020 года, часть столицы была полностью разрушена, более 200 человек погибли и несколько тысяч пострадали. Несмотря на это, расследование происшествия до сих пор продолжается, а виновные так и не были наказаны.

Федеральное агентство новостей /

Препятствием для следствия стало противодействие ведущим его прокурорам со стороны влиятельных ливанских фракций, сторонников которых подозревали в причастности ко взрыву. Из-за этого занимавшиеся расследованием судьи Фади Саван и сменивший его Тарек Битар были отстранены от дела.

Последний из них прекратил выполнение своих обязанностей после иска со стороны экс-главы МВД Нухада Махнука, которого до этого вызвали на допрос. Судью обвинили в предвзятости, двойных стандартах и «ненормальном поведении», а также усомнились в законности его действий.

An investigation on the 2020 Beirut explosion was suspended again, after an official wanted for questioning asked to remove the lead investigator.



The blast, blamed on state negligence, killed 200+ people, but top officials have delayed the case.



0 have been held accountable. pic.twitter.com/fAk5M92037 — AJ+ (@ajplus) September 27, 2021

Из-за этого расследование фактически зашло в тупик. Ключевыми подозреваемыми являются высокопоставленные политики, чиновники и военные, халатность которых и могла стать причиной прошлогодней катастрофы.

Все они отказываются сотрудничать со следствием и не являются на допросы. При этом парламент ранее отказался снимать с них неприкосновенность.

Many in Lebanon, particularly families of the victims of the blast, are enraged that no senior official has been held accountable, more than a year after the exlosion.https://t.co/Sxdha4OG88 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 6, 2021

Новый ход главы правительства

На фоне растущего народного недовольства затянувшимся процессом центральные власти решили сделать шаг, направленный на устранение актуальной проблемы. Недавно занявший пост премьер-министра Наджиб Микати после вступления в должность пообещал, что виновники трагедии будут найдены, и теперь выразил намерение довести дело до конца.

«Они должны быть привлечены к ответственности», — сказал глава Правительства Ливана журналистам.

Lebanese Prime Minister Najib Mikati signs a draft law lifting immunity on everyone facing prosecution over 2020 Beirut blast case pic.twitter.com/Nbwm5qddwo — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 6, 2021

Политик отметил, что в соответствии с действующими конституционными нормами высокопоставленные правительственные чиновники, причастные ко взрыву, должны предстать перед специальным трибуналом. При этом он добавил, что власти окажут помощь семьям жертв, а также отчитался о разработке плана реконструкции порта, жизненно важного для ливанской экономики.

Ранее политик также выступил в защиту судьи Тарека Битара, пообещав принять меры, необходимые для продолжения его работы. Пока не ясно, к чему приведет инициатива Наджиба Микати, решившего сдвинуть скандальное дело с мертвой точки. Не исключено, что теперь и он сам столкнется с противодействием политической элиты государства.

Однако лишение чиновников неприкосновенности гарантирует премьер-министру поддержку простых граждан. Кроме того, он занимает пост главы правительства не в первый раз, так что его опыт действительно может поспособствовать решению проблемы, ставшей болевой точкой всего ливанского общества.