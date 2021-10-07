Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 15:07
15:06
Армия
Полковник ВС США Хукер предупредил Пентагон о колоссальных потерях в случае войны с Россией
15:05
Происшествия
Шесть человек стали жертвами отравления суррогатным алкоголем в Оренбурге
15:05
Общество
Реализация проектов по строительству метрополитена продолжится в четырех городах России
15:04
Политика
Путин открыл оперативное совещание Совбеза словами о внутренней безопасности России
14:57
Происшествия
Мощный пожар охватил ангар на Партизанской улице в Петербурге
14:56
Происшествия
В Подмосковье двое мужчин взорвали банкомат в сетевом магазине
14:54
Происшествия
«Позорят свои имя и семьи»: дагестанский министр Муслимов осудил избиение в московском метро
14:54
Армия
Генсек НАТО Столтенберг выступил против создания конкурирующих европейских военных структур
14:54
Политика
Ковитиди отреагировала на газовые претензии Киева после запуска «Северного потока — 2»
14:53
Происшествия
Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать экс-замминистра просвещения Ракову
Все новости

Новость о намерении США повысить лимит госдолга оживила фондовый рынок
Экономика
Новость о намерении США повысить лимит госдолга оживила фондовый рынок
pixabay.com/PD

Москва, 7 октября. Российские биржевые индексы демонстрируют рост после снижения по итогам торгов 6 октября, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на данные Московской биржи.

По состоянию на 11:30 по московскому времени рублевый индекс Мосбиржи растет на 0,83%, до 4206,57 пункта. Долларовый РТС увеличился на 1,04% и составляет 1832,35 пункта.

Российский рынок акций растет на фоне позитива внешних торговых площадок. Это связано с тем, что республиканцы в американском сенате дали добро демократам на повышение лимита госдолга. За счет этого власти США собираются покрыть бюджетные расходы к декабрьскому дедлайну, однако, как считают аналитики, решение не сможет изменить проблему с госдолгом в долгосрочной перспективе.

На этом фоне индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум. Рост индикатора произошел благодаря повышению стоимости активов «Газпрома» и бумаг металлургических компаний. Конъюнктура благоприятна и для акций компании «Белуга». Коррекция составила 0,06% после роста, последовавшего за публикацией квартального отчета. В то же время акции «Башнефти» опустились на 2,05%.

Энергоэксперт Сергей Пикин ранее заявил, что компания «Башнефть» сможет полностью восстановить свои экономические показатели уже в 2022 году. В прошлом году прибыль компании значительно сократилась из-за ограничения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Новость о намерении США повысить лимит госдолга оживила фондовый рынок
торги ртс мосбиржа рынок акций
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru