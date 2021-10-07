Новость о намерении США повысить лимит госдолга оживила фондовый рынок

Москва, 7 октября. Российские биржевые индексы демонстрируют рост после снижения по итогам торгов 6 октября, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на данные Московской биржи.

По состоянию на 11:30 по московскому времени рублевый индекс Мосбиржи растет на 0,83%, до 4206,57 пункта. Долларовый РТС увеличился на 1,04% и составляет 1832,35 пункта.

Российский рынок акций растет на фоне позитива внешних торговых площадок. Это связано с тем, что республиканцы в американском сенате дали добро демократам на повышение лимита госдолга. За счет этого власти США собираются покрыть бюджетные расходы к декабрьскому дедлайну, однако, как считают аналитики, решение не сможет изменить проблему с госдолгом в долгосрочной перспективе.

На этом фоне индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум. Рост индикатора произошел благодаря повышению стоимости активов «Газпрома» и бумаг металлургических компаний. Конъюнктура благоприятна и для акций компании «Белуга». Коррекция составила 0,06% после роста, последовавшего за публикацией квартального отчета. В то же время акции «Башнефти» опустились на 2,05%.

Энергоэксперт Сергей Пикин ранее заявил, что компания «Башнефть» сможет полностью восстановить свои экономические показатели уже в 2022 году. В прошлом году прибыль компании значительно сократилась из-за ограничения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.