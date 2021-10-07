Общевойсковая армия ЗВО в Калининградской области получила модернизированные танки Т-72Б3М

Калининград, 7 октября. Модернизированные танки Т-72БЗМ поступили на вооружение общевойскового объединения Западного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Модернизированные машины оснащены новыми дизельными двигателями мощностью 1130 лошадиных сил. Кроме того, танк обладает дополнительной защитой башни, бортовых проекций и днища. Машина оборудована современными системами управления огнем и цифровыми средствами связи.

«Партия из 23 модернизированных танков Т-72Б3М поступила на вооружение танкового подразделения общевойскового объединения ЗВО, дислоцированного в Калининградской области», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России получили новый боеприпас 3ВД35, который предназначен для защиты бронетехники от высокоточного оружия. Он эффективен против оружия с лазерной, оптической и тепловой системами наведения. При возникновении угрозы боеприпас выстреливается в направлении атаки противника, обезвреживая высокоточный боеприпас.