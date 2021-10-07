Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 15:07
15:07
Происшествия
Член Общественной палаты Дагестана Азизханов назвал идиотами избивших москвича в метро земляков
15:06
Армия
Полковник ВС США Хукер предупредил Пентагон о колоссальных потерях в случае войны с Россией
15:05
Происшествия
Шесть человек стали жертвами отравления суррогатным алкоголем в Оренбурге
15:05
Общество
Реализация проектов по строительству метрополитена продолжится в четырех городах России
15:04
Политика
Путин открыл оперативное совещание Совбеза словами о внутренней безопасности России
14:57
Происшествия
Мощный пожар охватил ангар на Партизанской улице в Петербурге
14:56
Происшествия
В Подмосковье двое мужчин взорвали банкомат в сетевом магазине
14:54
Происшествия
«Позорят свои имя и семьи»: дагестанский министр Муслимов осудил избиение в московском метро
14:54
Армия
Генсек НАТО Столтенберг выступил против создания конкурирующих европейских военных структур
14:54
Политика
Ковитиди отреагировала на газовые претензии Киева после запуска «Северного потока — 2»
Все новости

Посол России в Эфиопии поздравил жителей республики с формированием нового правительства
Весь мир
Посол России в Эфиопии поздравил жителей республики с формированием нового правительства
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Аддис-Абеба, 7 октября. Посол России в Эфиопии Евгений Терехин поздравил жителей с формированием нового правительства. Заявление дипломата приводит The Ethiopian Herald.

«Выборы показали, что в государстве есть здоровые политические силы, готовые вести диалог с целью найти решения проблем, волнующих все население, обеспечить мирное и процветающее будущее для своих народов.

А мирный диалог между политическими силами в любой стране — незаменимое условие демократического развития. Поздравляя народ Эфиопии, нашей сестринской страны, с формированием нового демократического правительства, хотелось бы пожелать, чтобы последние оправдывали ожидания народа и стремились к достижениям демократического развития», — сказал посол.

В то же время сотрудник дипломатического ведомства заверил власти африканской республики в том, что Россия будет двигаться к дальнейшему налаживанию многогранных отношений.

Ранее парламент Эфиопии переизбрал на пост премьер-министра страны Абия Ахмеда, которого сразу привели к присяге. Возглавляемая главой правительства партия завоевала парламентское большинство во время первого этапа всеобщих выборов, который состоялся в середине июня.

В общей сложности члены объединения одержали победу в 410 округах республики. Второй этап избирательного процесса состоялся в конце сентября.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Посол России в Эфиопии поздравил жителей республики с формированием нового правительства
африка правительство поздравления эфиопия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru