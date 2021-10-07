Посол России в Эфиопии поздравил жителей республики с формированием нового правительства

Аддис-Абеба, 7 октября. Посол России в Эфиопии Евгений Терехин поздравил жителей с формированием нового правительства. Заявление дипломата приводит The Ethiopian Herald.

«Выборы показали, что в государстве есть здоровые политические силы, готовые вести диалог с целью найти решения проблем, волнующих все население, обеспечить мирное и процветающее будущее для своих народов. А мирный диалог между политическими силами в любой стране — незаменимое условие демократического развития. Поздравляя народ Эфиопии, нашей сестринской страны, с формированием нового демократического правительства, хотелось бы пожелать, чтобы последние оправдывали ожидания народа и стремились к достижениям демократического развития», — сказал посол.

В то же время сотрудник дипломатического ведомства заверил власти африканской республики в том, что Россия будет двигаться к дальнейшему налаживанию многогранных отношений.

Ранее парламент Эфиопии переизбрал на пост премьер-министра страны Абия Ахмеда, которого сразу привели к присяге. Возглавляемая главой правительства партия завоевала парламентское большинство во время первого этапа всеобщих выборов, который состоялся в середине июня.

В общей сложности члены объединения одержали победу в 410 округах республики. Второй этап избирательного процесса состоялся в конце сентября.