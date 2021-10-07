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МИД России призвал не драматизировать депортацию властями Эфиопии сотрудников ООН
Весь мир
МИД России призвал не драматизировать депортацию властями Эфиопии сотрудников ООН
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 7 октября. Россия призывает не драматизировать объявление Эфиопией персонами нон грата сотрудников гуманитарных миссий ООН, заявила заместитель постоянного представителя РФ при организации Анна Евстигнеева.

«Сожалеем по поводу принятого на прошлой неделе решения Эфиопии выдворить из страны сотрудников ООН. Это, безусловно, не будет способствовать разрешению острейшего гуманитарного кризиса в стране.

Вместе с тем призываем не драматизировать произошедшее. Считаем, что через взаимоуважительный диалог Эфиопия и секретариат ООН смогут восстановить доверие и полюбовно разрешить возникшие противоречия в интересах нуждающегося в помощи населения», — сказала дипломат.

В конце сентября Аддис-Абеба объявила семь сотрудников служб Организации Объединенных Наций персонами нон грата. Их обвинили во вмешательстве во внутренние дела республики, перенаправлении продовольственной помощи и автотранспорта боевикам «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) и предложили покинуть территорию страны в течение 72 часов.

МИД России призвал не драматизировать депортацию властями Эфиопии сотрудников ООН
коллаж Федерального агентства новостей  / 

В список подлежащих к депортации попали представитель Детского фонда ООН, руководитель группы мониторинга Управления верховного комиссара по правам человека и члены Управления координации гуманитарных вопросов.

В то же время в международной организации решительно игнорируют многочисленные обращения эфиопских властей о бесчинствах радикалов и замалчивают их преступления.

Ранее администрация Соединенных Штатов Америки призвала Совет Безопасности ООН провести открытое заседание и осудить действия правительства в Аддис-Абебе. Таким образом США в очередной раз подтвердили желание привести боевиков НФОТ к власти в африканской республике.

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