Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 15:07
15:06
Армия
Полковник ВС США Хукер предупредил Пентагон о колоссальных потерях в случае войны с Россией
15:05
Происшествия
Шесть человек стали жертвами отравления суррогатным алкоголем в Оренбурге
15:05
Общество
Реализация проектов по строительству метрополитена продолжится в четырех городах России
15:04
Политика
Путин открыл оперативное совещание Совбеза словами о внутренней безопасности России
14:57
Происшествия
Мощный пожар охватил ангар на Партизанской улице в Петербурге
14:56
Происшествия
В Подмосковье двое мужчин взорвали банкомат в сетевом магазине
14:54
Происшествия
«Позорят свои имя и семьи»: дагестанский министр Муслимов осудил избиение в московском метро
14:54
Армия
Генсек НАТО Столтенберг выступил против создания конкурирующих европейских военных структур
14:54
Политика
Ковитиди отреагировала на газовые претензии Киева после запуска «Северного потока — 2»
14:53
Происшествия
Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать экс-замминистра просвещения Ракову
Все новости

Столтенберг связал высылку российских дипломатов из Брюсселя с деятельностью Москвы
Политика
Столтенберг связал высылку российских дипломатов из Брюсселя с деятельностью Москвы
wikipedia.org  /  Flickr

Брюссель, 7 октября. Решение Североатлантического альянса (НАТО) о высылке российских дипломатов из Брюсселя не связано с конкретными происшествиями. Об этом сообщил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг.

Ранее стало известно, что восемь человек, представляющих интересы Москвы в НАТО, могут быть высланы из Брюсселя. Их подозревают в «шпионской деятельности» и высылают из-за «деятельности РФ».

«Это решение не связано ни с какими конкретными событиями, но мы видели в течение уже некоторого времени усиление российской вредоносной деятельности. Решение было принято на основании разведывательных данных, что эти лица являются офицерами разведки», — заявил Йенс Столтенберг.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже отметил, что такой шаг Североатлантического альянса рушит перспективы нормализации отношений с Россией. По его словам, заявления НАТО о желании восстановить крепкие контакты с Москвой расходятся с ее деятельностью.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Столтенберг связал высылку российских дипломатов из Брюсселя с деятельностью Москвы
нато столтенберг высылка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru