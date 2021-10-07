Столтенберг связал высылку российских дипломатов из Брюсселя с деятельностью Москвы

Брюссель, 7 октября. Решение Североатлантического альянса (НАТО) о высылке российских дипломатов из Брюсселя не связано с конкретными происшествиями. Об этом сообщил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг.

Ранее стало известно, что восемь человек, представляющих интересы Москвы в НАТО, могут быть высланы из Брюсселя. Их подозревают в «шпионской деятельности» и высылают из-за «деятельности РФ».

«Это решение не связано ни с какими конкретными событиями, но мы видели в течение уже некоторого времени усиление российской вредоносной деятельности. Решение было принято на основании разведывательных данных, что эти лица являются офицерами разведки», — заявил Йенс Столтенберг.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже отметил, что такой шаг Североатлантического альянса рушит перспективы нормализации отношений с Россией. По его словам, заявления НАТО о желании восстановить крепкие контакты с Москвой расходятся с ее деятельностью.