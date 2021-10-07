Столтенберг заявил о готовности НАТО к диалогу с Россией

Брюссель, 7 октября. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов к возобновлению диалога с Россией.

По его словам, Североатлантический альянс готов к созыву Совета Россия — НАТО. При этом генсек не уточнил возможные сроки начала переговоров.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Лавров заявил, что Москва готова вести диалог с Альянсом, но он должен быть профессиональным со стороны НАТО. Министр подчеркнул, что в настоящее время Североатлантический альянс отказывается вести диалог с Москвой по линии военных.