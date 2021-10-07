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Звонок челябинским силовикам о суициде обернулся зверским убийством
Происшествия
Звонок челябинским силовикам о суициде обернулся зверским убийством
Невские Новости  / 

Челябинск, 7 октября. Сотрудники Росгвардии задержали в Челябинске мужчину, подозреваемого в убийстве своей матери. ЧП произошло накануне вечером. 6 октября силовикам поступил сигнал о шумном конфликте в квартире. По информации регионального управления Росгвардии, около 20:00 бойцам группы задержания вневедомственной охраны сообщили, что в доме на 5-й Электровозной мужчина пытается покончить с собой. Когда росгвардейцы прибыли на место, девушка 27-летнего мужчины рассказала, что он закрылся в квартире. Изнутри доносились крики.

«Совместно с участковым уполномоченным полиции бойцы вневедомственной охраны Росгвардии вошли в квартиру. В комнате лежало тело женщины без признаков жизни. Со слов подозреваемого, между ним и его 58-летней матерью произошел словесный конфликт», — рассказали изданию «Челябинск сегодня» в силовом ведомстве.

Как отмечает издание, предположительно, сын убитой во время конфликта схватил со стола кухонный нож и несколько раз ударил им мать в грудь. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело.

Ранее ФАН сообщал, как один из участников избиения мужчины в метро Москвы угрожал ножом полицейским. Уроженцы Дагестана били и пинали пассажира метро, который заступился за девушку. 

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убийство челябинск силовики
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