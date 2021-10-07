Профсоюзы Украины вышли на протест у кабмина: «Зеленский, хватит унижать и обманывать свой народ»

7 октября в Киеве более 10 тысяч работников украинских профсоюзов вышли на акцию протеста. Они жаловались на низкие зарплаты, нищую жизнь и отсутствие перспектив. Судя по спектру профессий, представленных на акции, на Украине одинаково плохо работникам всех сфер экономики, передает корреспондент ФАН с места событий.

Члены Федерации профсоюзов Украины перед акцией в Киеве сначала собрались в парке Шевченко в 9:30 утра.

«Никто нас не заставлял приходить сюда, а рано вставать мы привыкли годами», — пояснил корреспонденту ФАН один из участников акции — усатый пожилой украинец.

Визуально к 10 утра в парке собралось более восьми тысяч человек. Когда длинная колонна с флагами, наконец, двинулась маршем по городу, к ней продолжали примыкать все новые участники.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

На акции собрались не только киевляне, но и медики из Харькова и Херсона, металлурги из Кривого Рога, работники химкомбинатов из Днепра и представители десятков других профессий из разных городов. Большинство из них не выглядели бедно одетыми, но на лицах у многих застыло выражение какой-то постоянной нужды и ожидания чего-то лучшего. Акция проходила под слоганом «Защитим свои трудовые права и свободы!». Люди держали в руках лозунги «Нет диктату корпораций, украинцам хорошую работу!», «Рабочие места и достойная зарплата — цель Украины» и десятки других.

Из парка Шевченко колонна протестующих спустилась на Крещатик, затем прошла по майдану Незалежности к зданию кабмина Украины. По ходу движения манифестанты гудели в дудки, свистели и скандировали:

«Работу, зарплату, достойную жизнь!»

Митингующие требовали от властей принятия нового трудового кодекса, «который защитит людей труда», а также доступные для населения цены на газ, тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги. Профсоюзы выступили за соблюдение определенных законом размеров денежных выплат для соцзащиты граждан, в том числе минимальной зарплаты в 6900 гривен (20 тысяч рублей), минимальной пенсии в 3600 гривен (10 тысяч рублей) и так далее.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Судя по разговорам в толпе, даже эти скромные по российским меркам требования на Украине не выполняются.

«У нас на предприятии задолженность по зарплате с конца прошлого года. Иногда нам выдают ее частями — тысячу-полторы гривен. Мы не знаем, как жить на эти деньги и что говорить своим детям», — пожаловалась работница энергетической сферы Валентина Д.

«А у нас задолженность по зарплатам — более полугода. И за это время нам вообще ничего не выдавали. А платить тысячи гривен за коммунальные платежи нужно регулярно, иначе тебя легко выселят на улицу», — заметила медработник Сусанна.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Придя к кабмину, участники акции начали запланированный митинг. Они потребовали до конца нынешнего года выплатить задолженность 140 тысячам работников по всей Украине, которая достигла 4 млрд гривен. Выступающие в своих речах не сдерживались в выражениях в адрес власти.

«Большинство из присутствующих здесь людей много и тяжело работают, но при этом они даже не могут достойно содержать свои семьи! Мы получаем копейки, власти таким образом унижают нас! [Президент Украины Владимир] Зеленский, хватит унижать и обманывать свой народ», — высказался представитель профсоюза транспортников.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

«Эта власть нас ненавидит и презирает! Цены на продукты и ЖКХ постоянно растут, а нам урезают зарплаты и отменяют премии. Мы что, теперь на панель должны идти зарабатывать?» — задалась вопросом член профсоюза медиков.

Однако злость и возмущение, сквозившие в речах ораторов, почему-то не выплескивались на представителей власти в лице полиции. Пара сотен копов перекрыла движение по всем улицам, где проходила демонстрация профсоюзов, а во время митинга они спокойно стояли в сторонке, стараясь не привлекать к себе внимания. Перекрыты для движения были и соседние с кабмином улицы — похоже, власти всерьез опасались, что протесты могут перерасти в столкновения.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

В отдельные моменты митинг получал чисто украинское звучание. Например, когда специально приглашенный фольклорный ансамбль исполнял гимн Украины, манифестанты пели его страстно и со слезами на глазах. А ближе к окончанию манифестации тот же ансамбль запел песню «Маруся, раз-два-три!», и люди в толпе стали подтанцовывать. В этот момент корреспонденту ФАН вспомнилась присказка: если в индийском фильме на стене висит ружье, значит, по ходу действия оно начнет петь и танцевать.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Завершился митинг протеста украинских профсоюзов уже после полудня у стен Верховной рады. Простые украинцы из толпы требовали, чтобы к ним вышли народные депутаты. Но их никто не услышал. Парламентарии в этот момент были крайне заняты — они снимали с поста спикера Рады Дмитрия Разумкова.

По пути с митинга корреспондент ФАН шла вслед за группой женщин-заводчанок. Когда мы приблизились к кордонам полиции, одна из них полушутя предложила подругам:

«А что, девчонки, пошли на прорыв! Чтобы власть нас знала и уважала!»

Однако женщины ее не поддержали.