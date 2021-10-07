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Банк России снизил официальные курсы доллара и евро
Экономика
Банк России снизил официальные курсы доллара и евро
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 7 октября. Банк России установил официальные курсы иностранных валют, снизив значения доллара и евро к рублю. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Стоимость доллара, согласно оценке Центробанка, составляет 72,2854 рубля. По сравнению с предыдущим показателем американская валюта подешевела на 28,28 копейки. Официальный курс евро опустился на 31,98 копейки, до 83,6053 рубля.

Решению ЦБ способствовала благоприятная динамика на валютном рынке. По состоянию на 14:09 по московскому времени биржевой курс доллара составляет 72,04 рубля. Евро торгуется по 83,31 рубля. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent находится на отметке 80,43 доллара за баррель, что на 0,80% ниже, чем на момент окончания предыдущих торгов.

Экономист Андрей Лобода ранее назвал текущую ситуацию на мировых рынках идеальной для рубля. По его мнению, российская валюта может укрепиться к доллару до 70 единиц.

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