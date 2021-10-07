Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 15:07
15:06
Армия
Полковник ВС США Хукер предупредил Пентагон о колоссальных потерях в случае войны с Россией
15:05
Происшествия
Шесть человек стали жертвами отравления суррогатным алкоголем в Оренбурге
15:05
Общество
Реализация проектов по строительству метрополитена продолжится в четырех городах России
15:04
Политика
Путин открыл оперативное совещание Совбеза словами о внутренней безопасности России
14:57
Происшествия
Мощный пожар охватил ангар на Партизанской улице в Петербурге
14:56
Происшествия
В Подмосковье двое мужчин взорвали банкомат в сетевом магазине
14:54
Происшествия
«Позорят свои имя и семьи»: дагестанский министр Муслимов осудил избиение в московском метро
14:54
Армия
Генсек НАТО Столтенберг выступил против создания конкурирующих европейских военных структур
14:54
Политика
Ковитиди отреагировала на газовые претензии Киева после запуска «Северного потока — 2»
14:53
Происшествия
Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать экс-замминистра просвещения Ракову
Все новости

Ведущий «Поля чудес» назвал враньем сообщения о его скандале с «Аэрофлотом»
Шоу-бизнес
Ведущий «Поля чудес» назвал враньем сообщения о его скандале с «Аэрофлотом»
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 7 октября. Актер и ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович прокомментировал публикации о его скандале с «Аэрофлотом». Артист поделился собственной версией инцидента, после которого его обвиняли в оскорблении сотрудницы авиаперевозчика.

Конфликт Якубовича с авиакомпанией произошел в 2013 году, когда ведущий ожидал самолета до Вьетнама в аэропорту Шереметьево. В Сети появилось видео, на котором актер оскорбляет сотрудницу «Аэрофлота» из-за задержки рейса. Артисту напомнила об этой ситуации ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова.

«Не выношу. Опять вранье», — высказался телеведущий о сообщениях с деталями давнего скандала.

По словам Якубовича, он должен был вылететь во Вьетнам ночным рейсом, но отправку самолета откладывали около 20 раз. Обстановка в аэропорту становилась все напряженнее, поскольку вокруг кричали дети, а измученные ожиданием пассажиры начали выпивать в буфете.

«Началась буза. Мой приятель пошел выяснять, в чем дело. С кем-то сцепился, я пошел разнимать. Все. Еще там были два поляка пьяных. Я понял, что сейчас начнется драка просто», — вспомнил актер.

Ведущий «Поля чудес» попытался привлечь к решению проблемы полицейского, но получил отказ. Тогда артист потребовал вызвать дежурных, однако и здесь его ждала неудача.

«Потом появилась дама, я, собственно, и знать ее не знал. Она мгновенно поняла, что сейчас начнется. И там ситуация действительно была очень худая. Я могу сказать потом, что там было на самом деле. Она сказала, вы улетите через 20 минут, и что сейчас вернется. И ушла», — продолжил рассказ Якубович.

По словам актера, пассажиры попали на борт только через шесть или семь часов. Как утверждает телеведущий, старшая бортпроводница объяснила ему, что рейс задержали из-за пьянства грузчиков — некому было погрузить багаж. Виновниками ситуации можно считать службы Шереметьево, а не «Аэрофлот», пояснил артист.

Якубович добавил, что перед пассажирами никто не извинился. Он также прокомментировал сообщения о намерениях оскорбленной им сотрудницы подать в суд.

«И это вранье. Нас однажды пригласили в одну известную телекомпанию. И мы сидели втроем: она, я и ведущая. И ведущая долго эту женщину пытала, на самом ли деле так? И та сказала: «Да, действительно, он (Якубович. — Прим. ФАН) прав». Это вырезали, в эфир не пустили, потому что кто-то кому-то позвонил и сказал в эфир не пускать», — подытожил ведущий «Поля чудес».

Леонид Якубович обсудил с Аленой Жигаловой и свою зарплату на Первом канале. Актер признался, что содержит на эти деньги сразу две семьи.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Ведущий «Поля чудес» назвал враньем сообщения о его скандале с «Аэрофлотом»
аэрофлот поле чудес якубович
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru