Ведущий «Поля чудес» назвал враньем сообщения о его скандале с «Аэрофлотом»

Москва, 7 октября. Актер и ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович прокомментировал публикации о его скандале с «Аэрофлотом». Артист поделился собственной версией инцидента, после которого его обвиняли в оскорблении сотрудницы авиаперевозчика.

Конфликт Якубовича с авиакомпанией произошел в 2013 году, когда ведущий ожидал самолета до Вьетнама в аэропорту Шереметьево. В Сети появилось видео, на котором актер оскорбляет сотрудницу «Аэрофлота» из-за задержки рейса. Артисту напомнила об этой ситуации ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова.

«Не выношу. Опять вранье», — высказался телеведущий о сообщениях с деталями давнего скандала.

По словам Якубовича, он должен был вылететь во Вьетнам ночным рейсом, но отправку самолета откладывали около 20 раз. Обстановка в аэропорту становилась все напряженнее, поскольку вокруг кричали дети, а измученные ожиданием пассажиры начали выпивать в буфете.

«Началась буза. Мой приятель пошел выяснять, в чем дело. С кем-то сцепился, я пошел разнимать. Все. Еще там были два поляка пьяных. Я понял, что сейчас начнется драка просто», — вспомнил актер.

Ведущий «Поля чудес» попытался привлечь к решению проблемы полицейского, но получил отказ. Тогда артист потребовал вызвать дежурных, однако и здесь его ждала неудача.

«Потом появилась дама, я, собственно, и знать ее не знал. Она мгновенно поняла, что сейчас начнется. И там ситуация действительно была очень худая. Я могу сказать потом, что там было на самом деле. Она сказала, вы улетите через 20 минут, и что сейчас вернется. И ушла», — продолжил рассказ Якубович.

По словам актера, пассажиры попали на борт только через шесть или семь часов. Как утверждает телеведущий, старшая бортпроводница объяснила ему, что рейс задержали из-за пьянства грузчиков — некому было погрузить багаж. Виновниками ситуации можно считать службы Шереметьево, а не «Аэрофлот», пояснил артист.

Якубович добавил, что перед пассажирами никто не извинился. Он также прокомментировал сообщения о намерениях оскорбленной им сотрудницы подать в суд.

«И это вранье. Нас однажды пригласили в одну известную телекомпанию. И мы сидели втроем: она, я и ведущая. И ведущая долго эту женщину пытала, на самом ли деле так? И та сказала: «Да, действительно, он (Якубович. — Прим. ФАН) прав». Это вырезали, в эфир не пустили, потому что кто-то кому-то позвонил и сказал в эфир не пускать», — подытожил ведущий «Поля чудес».

Леонид Якубович обсудил с Аленой Жигаловой и свою зарплату на Первом канале. Актер признался, что содержит на эти деньги сразу две семьи.