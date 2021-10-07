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Ковитиди отреагировала на газовые претензии Киева после запуска «Северного потока — 2»
Политика
Ковитиди отреагировала на газовые претензии Киева после запуска «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей  / 

Член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в авторской колонке для ФАН прокомментировала газовые претензии Киева после запуска газопровода «Северный поток — 2». Она напомнила о требовании президента РФ Владимира Путина строго соблюдать все обязательства по транзиту газа через Украину, даже поступаясь экономической выгодой. В ходе совещания Путин попросил министра энергетики взять эти вопросы на личный контроль и обеспечить исполнение «Газпромом» всех контрактных обязательств по транзиту российского газа через территорию Украины в Европу.

По мнению Ольги Ковитиди, это еще один знак, что Россия продолжает считать Украину братским государством и своим ближайшим партнером, а президент РФ делом доказывает, что считает граждан наших стран единым народом, разделенным искусственно. Однако ответных дружественных действий со стороны Киева пока не видно, отмечает сенатор от Крыма.

Ранее в Киеве заявили, что будут настаивать на сохранении транзита газа через украинскую территорию в течение как минимум 15 лет после запуска «Северного потока — 2».

Член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди
Пресс-служба Ольги Ковитиди  / 

Дам совет киевским властям: не стоит «плевать в колодец». Колонка Ольги Ковитиди

Украина — очень беспокойный партнер для России, однако там живут наши соотечественники. Именно поэтому наша страна терпеливо, по-матерински пытается находить решения по очень многим спорным вопросам. В частности, по этой причине накануне наступления холодов Россия не отказывается от своих обязательств по транзиту российского газа через территорию Украины.

Однако Украине необходимо осознавать, что безопасность страны, в том числе энергетическая, лежит в плоскости неукоснительного исполнения Киевом принятых на себя международных обязательств. Транзит российского газа через территорию Украины несет реальные риски для Европы, учитывая бесконтрольный отбор газа украинской стороной. Это четко осознают в том числе в ЕС.

Развязанная Киевом гибридная война против России, в том числе газовая, нежелание платить за газ не способствуют развитию двусторонних российско-украинских отношений. Это необходимо осознать Украине прежде, чем требовать «четкого международно-правового механизма» получения российского газа.

Дам совет нынешним киевским властям: не стоит «плевать в колодец», из которого веками пили наши отцы и деды, а дети и внуки поколениями будут получать свежую родниковую воду.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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