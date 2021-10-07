Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 15:06
15:06
Армия
Полковник ВС США Хукер предупредил Пентагон о колоссальных потерях в случае войны с Россией
15:05
Происшествия
Шесть человек стали жертвами отравления суррогатным алкоголем в Оренбурге
15:05
Общество
Реализация проектов по строительству метрополитена продолжится в четырех городах России
15:04
Политика
Путин открыл оперативное совещание Совбеза словами о внутренней безопасности России
14:57
Происшествия
Мощный пожар охватил ангар на Партизанской улице в Петербурге
14:56
Происшествия
В Подмосковье двое мужчин взорвали банкомат в сетевом магазине
14:54
Происшествия
«Позорят свои имя и семьи»: дагестанский министр Муслимов осудил избиение в московском метро
14:54
Армия
Генсек НАТО Столтенберг выступил против создания конкурирующих европейских военных структур
14:54
Политика
Ковитиди отреагировала на газовые претензии Киева после запуска «Северного потока — 2»
14:53
Происшествия
Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать экс-замминистра просвещения Ракову
Все новости

Путин может посетить церемонию открытия дома Достоевского в Москве

  /   Обновлено: 07 октября 2021 14:03
Общество
Путин может посетить церемонию открытия дома Достоевского в Москве
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 7 октября. Президент России Владимир Путин планирует принять участие в праздничных мероприятиях, которые посвящены 200-летию русского писателя Федора Достоевского, сообщил журналистам советник главы государства Владимир Толстой.

По его словам, Путин может присутствовать на открытии дома Достоевского в Москве. В его рабочем графике много событий, связанных с памятной датой. Однако в связи с пандемией и ограничениями их формат пока уточняется, пояснил Владимир Толстой.

Писатель, философ, публицист Федор Достоевский родился в Москве 11 ноября 1821 года. По данным ЮНЕСКО, он является одним из самых читаемых авторов во всем мире. Перу Достоевского принадлежат такие произведения как «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы», они входят в золотую коллекцию русской литературы и изучаются в российских школах.

Глава государства 7 октября отмечает 69-й день рождения. Путина поздравляют российские политики и лидеры других государств, среди них его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган и глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Путин может посетить церемонию открытия дома Достоевского в Москве
путин достоевский мероприятия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru