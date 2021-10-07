Путин может посетить церемонию открытия дома Достоевского в Москве

Москва, 7 октября. Президент России Владимир Путин планирует принять участие в праздничных мероприятиях, которые посвящены 200-летию русского писателя Федора Достоевского, сообщил журналистам советник главы государства Владимир Толстой.

По его словам, Путин может присутствовать на открытии дома Достоевского в Москве. В его рабочем графике много событий, связанных с памятной датой. Однако в связи с пандемией и ограничениями их формат пока уточняется, пояснил Владимир Толстой.

Писатель, философ, публицист Федор Достоевский родился в Москве 11 ноября 1821 года. По данным ЮНЕСКО, он является одним из самых читаемых авторов во всем мире. Перу Достоевского принадлежат такие произведения как «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы», они входят в золотую коллекцию русской литературы и изучаются в российских школах.

Глава государства 7 октября отмечает 69-й день рождения. Путина поздравляют российские политики и лидеры других государств, среди них его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган и глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.