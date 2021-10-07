Эрдоган планирует принять новую конституцию к 100-летию Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что новая Конституция может быть готова уже к 2022 году. При этом он выразил надежду, что Основной закон, разрабатываемый правящей Партией справедливости и развития (ПСР), будет «более демократичным». Завершение соответствующей работы в срок позволит скорее перейти к обсуждению документа, что даст возможность принять его уже через год — к 100-летнему юбилею республики.

«Если нам удастся примириться с предложениями других политических объединений по Конституции, мы сможем завершить работу над первой в Турции Конституцией, разработанной гражданскими лицами, к концу года», — сказал глава государства.

"If we can reconcile our preparations with the proposals of other parties, we can finalise work [on the new constitution] before the end of the legislative year."



Turkey’s President Erdogan at a parliamentary group meeting in Ankara pic.twitter.com/D1jiu9gqyD — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 6, 2021

При этом лидер раскритиковал главную оппозиционную Республиканскую народную партию (РНП) за намерения изменить первые четыре пункта документа и тайное сотрудничество с Демократической партией народов (ДПН), отстаивающей интересы национальных меньшинств, в том числе и курдов.

Статьи, которые упомянул президент, указывают на то, что страна является демократической, светской и социально ориентированной, управляемой верховенством закона, с турецким языком в качестве официального и Анкарой в качестве столицы. Четвертый же пункт гарантирует, что первые три являются неизменными.

President Erdoğan told Parliament that he has implemented a series of reforms and took several steps to resolve the Kurdish question since rising to that challenge in 2005.https://t.co/Q2sfTUcboi | @burhanduran — SETA (@setavakfi) October 4, 2021

Путь к обновлению

Призыв Эрдогана к принятию новой Конституции прозвучал еще в январе. За четыре года до этого в действующий свод законов были внесены поправки, существенно расширившие полномочия президента и упразднившие пост премьер-министра. Эти изменения были подвергнуты широкой критике за то, что они противоречат политике нейтралитета главы государства.

Сейчас Турция руководствуется конституционными нормами, разработанными почти 40 лет назад: действующий документ создавался в 1940-х годах, после госпереворота, проходившего под руководством генерала Ахмета Кенана Эврена.

Главным стимулом для разработки нового Основного закона стал неудачный военный путч в июне 2016 года. После этого глава государства поставил перед собой цель устранить «наследие военной хунты». Действующие законы Эрдоган и его сторонники теперь называют устаревшими и не приложимыми к современной жизни.

Федеральное агентство новостей /

Анонсируя старт работ по разработке нового документа, глава государства пообещал, что этот процесс будет максимально прозрачным. Тем не менее, что именно планируют изменить власти, пока так и не ясно.

‘We will replace constitution with a more democratic version’, Erdogan says https://t.co/4zCm91xGm7 — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) October 7, 2021

Впрочем, члены правящей партии и их союзники в своих заявлениях говорят о том, что хотели бы исключить из новой конституции некоторые пункты, добавленные туда первым президентом страны Мустафой Кемалем Ататюрком, провозгласившим Турцию светским государством. В частности, особенно «неудобными» для сторонников Эрдогана являются пункты, снижающие влияние религии на граждан.

Политика неоосманизма, которой придерживается действующий национальный лидер, делает уклон на исламизацию общества и развитие мусульманской культуры — это позволяет ему активнее распространять свое влияние как внутри страны, так и за ее пределами.