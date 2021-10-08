Во Франции создана комиссия «по борьбе с теориями заговора в интернете»

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал создание структуры под названием «Просветители эпохи цифровых технологий», которую в СМИ уже называют «комиссией по борьбе с теорией заговора». В начале месяца состоялось первое заседание этой организации, в которую входят 15 различных экспертов, социологов и общественных деятелей. По итогам встречи, прошедшей 4 октября, членами комиссии было принято решение «подготовить предварительный план следующих четырех месяцев работы». По данным Le Figaro, «Просветители» также будут работать по весьма широкому спектру направлений. Здесь и вопросы «фейк-ньюз», и «распространение информации, разжигающей ненависть», и пресловутые «фейки в социальных сетях» и уже упомянутые выше «теории заговора».

При этом создание данной структуры и начало ее работы встретило самые разные отклики со стороны французской общественности, не сказать, что всецело позитивные. Проще говоря, некоторые французы подозревают Макрона и «просветителей» в том, что они хотят ввести в стране цензуру.

Например, директор исследовательских программ Института международных и стратегических исследований Франсуа-Бернар Гюйгес отметил, что его «беспокоит одновременное совмещение множества понятий.

«Мы складываем в одну корзину «фальшивые новости», которые существовали всегда, вместе с «ненавистническими речами», «теориями заговоров»... Что мы на самом деле подразумеваем под этим?» — говорит Франсуа-Бернар Гюйгес.

Подозрения эти настолько сильны, что главе «просветителей» социологу Жеральду Броннеру пришлось заявлять, что он «против цензуры, но не против регулирования».

Кстати, для Франции это не первая попытка борьбы с «фейковыми новостями». В частности, в 2018 году в этой стране проходили публичные дебаты по поводу законопроекта о «фейк-ньюз». При этом закон наделил судебные органы страны полномочиями блокировать любые СМИ, уличенные в распространении «ложных и недостоверных сведений». Что характерно, данная законодательная инициатива исходила от партии Макрона, либерально-демократической «Республики на марше». А вот консерваторы и центристы, стоящие в оппозиции, были категорически против.

Самое интересное, этим «республиканцы на марше» не ограничились: в 2020 году парламентарий Летиция Авиа предложила законопроект о запрете на информацию, «распространяющую расовую ненависть в Сети». Впрочем, документ был настолько суровым, что Национальное собрание Франции отклонило его, посчитав неконституционным. Весьма возможно, что в этой истории сыграло роль и то, что парламентарий позволяла в своей работе откровенно расистские высказывания, как раз разжигающие ненависть.

Судя по всему, демократы из «Республики на марше» и французский президент тему регулирования информации не оставляют, а продолжают активно ее продвигать. Кстати, если говорить о «теории заговора», то, судя по цифрам, проект «Просветители» более чем назрел.

Еще в 2019 году Фонд Жана Жореса опубликовал доклад, из которого следует, что «один из десяти опрошенных верит как минимум в семь из десяти теорий заговора. 21% респондентов рассказал, что не исключает правдивость пяти из десяти теорий. И только 35% опрошенных отвергли все предложенные теории заговора».

В 2018 году, по данным того же фонда, «восемь из десяти французов верили хотя бы в одну из теорий заговора».

Можно сколько угодно говорить, что конспирология — это глупо и плохо, население нужно просвещать и воспитывать в нем критическое мышление. Но речь не об этом, а о том, что все эти конспирологи — это еще и электорат. При этом электорат, тяготеющий в своем выборе к французской консервативной оппозиции.

wikipedia.org / Richard Ying et Tangui Morlier

Так, по данным Фонда Жана Жореса, «27% избирателей Марин Ле Пен согласны с пятью и более конспирологическими теориями. Меньше всего сторонников, разделяющих пять и более теорий, имеет Эммануэль Макрон — 10%. А среди избирателей Жана-Люка Меланшона 33% верят в теорию «всемирного сионистского заговора».

И в этом контексте нелишним будет напомнить, что следующие выборы президента Франции состоятся 10 апреля 2022 года. На сегодняшний день уже определились и кандидаты, которые будут баллотироваться на этот пост. Помимо Макрона, это Марин Ле Пен, Ксавье Бертран, Жан-Люк Меланшон, Анн Идальго и Янник Жадо. Первые трое — это как раз консерваторы с разной степенью уклона «вправо». При этом все они в той или иной мере с симпатией относятся к России. Анн Идальго в этом смысле выделяется тем, что она социалистка, а то и коммунистка по личным убеждениям. Но любит Россию вообще, Татарстан в частности, именно при ее мэрстве в Париже неподалеку от Эйфелевой башни был построен российский культурный комплекс с православным храмом. Единственный левый либерал, критикующий Россию, в этом списке — Яник Жадо от местных «зеленых». Но они в Европе, хоть и попадают в органы законодательной власти, пребывают там в меньшинстве.

Несмотря на то, что на последних национальных парламентских выборах «Республика на марше», которая поддерживает Макрона, с центристами получили большинство в Национальном собрании Франции, аналитики говорят о снижении популярности правящей коалиции и о возрастающих шансах консервативной оппозиции. На региональных парламентских выборах партия Макрона все же проиграла, а победили, по словам экспертов, «традиционные партии». Как раз те, электорат которых склонен к конспирологии.

В данном контексте комиссия «Просветителей эпохи цифровых технологий» может запросто быть организована, чтобы соответствующим образом «регулировать информацию» в предвыборный период. Просто потому, что конкуренцию Макрону составляют весьма сильные и популярные или набирающие популярность кандидаты.

Впрочем, стоит все же отметить, что «борьба с дезинформацией» в интернете — это общемировой тренд. Правда, в последние годы эта самая «борьба» приобретает какие-то совсем уж причудливые формы, которые все больше похожи на цензуру. Достаточно вспомнить хотя бы заблокированные аккаунты прошлого президента США Дональда Трампа. И чем в действительности будут заниматься «Просветили эпохи цифровых технологий», покажет только недалекое будущее, есть подозрения, что президентская избирательная кампания.

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