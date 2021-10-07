Колумбия перебросила 14 тысяч военных к границам Венесуэлы

Кукута, 7 октября. Власти Колумбии отправили на границу с Венесуэлой 14 тыс. солдат для контроля за незаконным оборотом наркотиков. Новое подразделение получило название Специальное командование Норте-де-Сантандер (CENOR).

Activamos el Comando Específico de Norte de Santander, adscrito al @COL_EJERCITO, con destacados militares, para fortalecer todas las capacidades y doblegar las amenazas del narcotráfico y el terrorismo, mayor control territorial y derrotar las estructuras del crimen organizado. pic.twitter.com/h3utX4TTr0 — Iván Duque ???????? (@IvanDuque) October 6, 2021

Формирование будет контролировать одноименный департамент и является самым многочисленным в новейшей истории Колумбии. Его возглавит генерал Фабио Каро Канселадо. Специальное командование Норте-де-Сантандер будет состоять из сил быстрого развертывания, оперативной группы «Вулкан» и двух наземных боевых подразделений.

Во время официальной церемонии, посвященной запуску CENOR, президент Иван Дуке заявил, что главной целью формирования будет снижение незаконного оборота наркотиков и терроризма.

«Мы активизировали специальное командование, прикрепленное к армии Колумбии, с выдающимися военными. Это необходимо, чтобы снизить угрозы наркоторговли, усилить территориальный контроль и победить организованную преступность», — сказал президент.

В департаменте Норте-де-Сантандер присутствуют вооруженные формирования «Революционные Вооруженные силы Колумбии» (FARC) и «Армия национального освобождения» (ELN), которые борются за контроль над посевами листьев коки и маршрутами незаконного оборота наркотиков.