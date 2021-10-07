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Колумбия перебросила 14 тысяч военных к границам Венесуэлы
Весь мир
Колумбия перебросила 14 тысяч военных к границам Венесуэлы
twitter.com  /  @IvanDuque

Кукута, 7 октября. Власти Колумбии отправили на границу с Венесуэлой 14 тыс. солдат для контроля за незаконным оборотом наркотиков. Новое подразделение получило название Специальное командование Норте-де-Сантандер (CENOR).

Формирование будет контролировать одноименный департамент и является самым многочисленным в новейшей истории Колумбии. Его возглавит генерал Фабио Каро Канселадо. Специальное командование Норте-де-Сантандер будет состоять из сил быстрого развертывания, оперативной группы «Вулкан» и двух наземных боевых подразделений.

Во время официальной церемонии, посвященной запуску CENOR, президент Иван Дуке заявил, что главной целью формирования будет снижение незаконного оборота наркотиков и терроризма.

«Мы активизировали специальное командование, прикрепленное к армии Колумбии, с выдающимися военными. Это необходимо, чтобы снизить угрозы наркоторговли, усилить территориальный контроль и победить организованную преступность», — сказал президент.

В департаменте Норте-де-Сантандер присутствуют вооруженные формирования «Революционные Вооруженные силы Колумбии» (FARC) и «Армия национального освобождения» (ELN), которые борются за контроль над посевами листьев коки и маршрутами незаконного оборота наркотиков.

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колумбия армия наркоторговля
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