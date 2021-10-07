Якубович не уверен, что останется на Первом канале после ухода Эрнста

Москва, 7 октября. Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович заявил, что слухи об уходе Константина Эрнста с поста гендиректора Первого канала появляются регулярно. Но если это правда, он всерьез задумается о продолжении своей работы на канале.

Известный российский телеведущий принял участие в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!». Он прокомментировал информацию об уходе Константина Эрнста с Первого канала. По мнению Якубовича, такие слухи появляются в СМИ каждый год. Если гендиректором федерального телеканала станет другой человек, Якубович не исключает своего ухода.

«Это зависит от того, кто придет и какие предъявит претензии. Я не знаю, какие будут требования», — пояснил он.

В начале сентября ряд СМИ распространил информацию, что Эрнст покинет Первый канал. Уход медиаменеджера, по данным инсайдеров, связан с финансовым положением компании. Ему дадут возможность завершить работу над новогодними программами, а в январе следующего года на пост гендиректора назначат другого человека. Вероятно, речь идет о заместителе гендиректора холдинга ВГТРК Антоне Златопольском.

Ранее сообщалось, что Константин Эрнст стал гостем на космодроме Байконур, откуда стартовал корабль «Союз МС-19» с российским киноэкипажем. После отправки «Союза» медиаменеджер обнялся с присутствующим при запуске главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.