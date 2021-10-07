Песков не исключил, что Путин мог слышать написанные про него песни

Москва, 7 октября. Президент России Владимир Путин мог слышать написанные про него песни. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российскому лидеру рассказывают о популярных музыкальных произведениях, которые о нем пишут. Возможно, некоторые из них президенту удается послушать. Однако в целом Путин практически не читает о себе книг и других материалов, напомнил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

«Но в целом вы знаете, что он и книги о себе не читает и материалы о себе особо не смотрит. Просто не тратит на это время», — подчеркнул Песков.

Путин отмечает свой день рождения 7 октября. Креативное поздравление президенту сделали жители Республики Крым. Они записали клип с граффити Путина в разных частях полуострова. Слова поздравления граждане написали от чистого сердца.