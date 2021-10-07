Роскосмос начал тестирование робота-охранника «Маркер» на космодроме Восточный

Москва, 7 октября. Тестирование робота «Маркер» проводит Научно-технический центр «Охрана» госкорпорации «Роскосмос» совместно с частной компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований.

На данный момент известно, что робототехническая охранная платформа «Маркер» пройдет ряд тестов на космодроме Восточный, передает РИА Новости.

Во время испытаний будет отработано автономное патрулирование, выявление нарушителя периметра охраны, его идентификация и перехват, а также борьба с беспилотниками и противодействие атакам условных террористов.

«Мы видим применение данных комплексов в составе охранных структур как устройств, обеспечивающих безопасность космодромов, предприятий и других объектов государственной важности. "Маркер" работает как в радиоуправляемом, так и в автономном режимах», — подчеркнул глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ранее Рогозин рассказал о планах пусков космических ракет до конца 2021 года. Ближайший запуск намечен на 14 октября.