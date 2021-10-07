Дмитрий Песков рассказал о контактах Кремля с офисом Владимира Зеленского

Москва, 7 октября. Кремль поддерживает контакты с Офисом президента Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Стороны пытаются «нащупать» вопросы для встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Пока, по словам Пескова, у Киева и Москвы нет понимания относительно возможных переговоров.

«Но пока в сухом остатке какое-то общее понимание и готовность к формулированию повестки дня возможной встречи отсутствуют», — сказал Дмитрий Песков журналистам.

Кремль на переговорах представляет заместитель Администрации президента России Дмитрий Козак.

Песков во время брифинга также ответил на несколько вопросах о дне рождения Путина, которое президент отмечает 7 октября. Представитель Кремля отметил, что глава государства не «проставляется» на работе по случаю праздника.