Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 15:06
15:05
Происшествия
Шесть человек стали жертвами отравления суррогатным алкоголем в Оренбурге
15:05
Общество
Реализация проектов по строительству метрополитена продолжится в четырех городах России
15:04
Политика
Путин открыл оперативное совещание Совбеза словами о внутренней безопасности России
14:57
Происшествия
Мощный пожар охватил ангар на Партизанской улице в Петербурге
14:56
Происшествия
В Подмосковье двое мужчин взорвали банкомат в сетевом магазине
14:54
Происшествия
«Позорят свои имя и семьи»: дагестанский министр Муслимов осудил избиение в московском метро
14:54
Армия
Генсек НАТО Столтенберг выступил против создания конкурирующих европейских военных структур
14:54
Политика
Ковитиди отреагировала на газовые претензии Киева после запуска «Северного потока — 2»
14:53
Происшествия
Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать экс-замминистра просвещения Ракову
14:50
Происшествия
Отец избившего пассажира московского метро дагестанца обвинил во всем алкоголь
Все новости

Дмитрий Песков рассказал о контактах Кремля с офисом Владимира Зеленского
Политика
Дмитрий Песков рассказал о контактах Кремля с офисом Владимира Зеленского
pixabay.com

Москва, 7 октября. Кремль поддерживает контакты с Офисом президента Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Стороны пытаются «нащупать» вопросы для встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Пока, по словам Пескова, у Киева и Москвы нет понимания относительно возможных переговоров.

«Но пока в сухом остатке какое-то общее понимание и готовность к формулированию повестки дня возможной встречи отсутствуют», — сказал Дмитрий Песков журналистам.

Кремль на переговорах представляет заместитель Администрации президента России Дмитрий Козак.

Песков во время брифинга также ответил на несколько вопросах о дне рождения Путина, которое президент отмечает 7 октября. Представитель Кремля отметил, что глава государства не «проставляется» на работе по случаю праздника.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Дмитрий Песков рассказал о контактах Кремля с офисом Владимира Зеленского
украина путин песков зеленский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru