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Памфилова: ЦИК откажется от практики публичных видеотрансляций с участков в Сети
Политика
Памфилова: ЦИК откажется от практики публичных видеотрансляций с участков в Сети
Global Look Press  /  CEC Russia/via Globallookpress.com

Москва, 7 октября. Видеотрансляции с избирательных участков больше не будут вестись в глобальной Сети в публичном доступе, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По словам чиновницы, ЦИК откажется от практики общедоступных эфиров из соображений информационной безопасности. На фоне постоянных вбросов и хакерских атак идти на поводу истерящего меньшинства может быть попросту опасно, подчеркнула глава Центризбиркома.

«Когда-то у нас истерили несколько человек, что надо это все выносить в глобальную мировую сеть. Мы этого больше делать не будем. Не надо сравнивать с 2012 годом, когда не было таких информационных войн и не было такого уровня кибератак», — заявила Памфилова на заседании Совета Федерации 7 октября.

Доступ к видеотрансляции с избирательных участков уже был ограничен в рамках парламентских выборов 17–19 сентября. Регистрация депутатов Госдумы по итогам голосования завершилась 6 октября.

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