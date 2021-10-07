Газовый кризис Европы: почему Россия в очередной раз не даст замерзнуть Западу

Газовый рынок Европы продолжает лихорадить. Накануне цены на газ достигли очередного рекорда — почти 2 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м., а уже сегодня за такое же количество голубого топлива дают 981,1 доллара. Что на самом деле происходит с газовым рынком в Европейском союзе, разбирается Федеральное агентство новостей.

Цена фьючерсных контрактов на газ 6 октября побила очередной рекорд, фактически достигнув отметки в 2 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м., если исходить из данных биржевой площадки ICE. Буквально за несколько часов она подскочила более чем на 20%, а затем упала на 200 долларов всего за десять минут.

Цены на газ начали расти из-за европейского газового кризиса. Причин для этого несколько: рост энергопотребления в Европе из-за суровой зимы, а затем из-за жаркого лета и увеличения спроса на кондиционирование, низкая заполненность подземных хранилищ накануне новой зимы, которая тоже обещает быть холодной. Проще говоря, европейские энергетические компании, которые работают по принципу «бери и плати», до последнего ждали, когда цена на газ упадет, поэтому и упустили возможность закачать необходимое количество топлива в свои хранилища.

Спасла ситуацию Россия. Президент Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Александра Новака увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе. Российский лидер отметил, что потребители в континентальной части Европы страдают от решения прошлого созыва Еврокомиссии перейти на биржевую торговлю газом.

«Вы предложили увеличить предложение газа на рынке, на бирже, чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе. Это можно сделать, но, конечно, можно и нужно это делать не на споте в Европе, а, как вы и сказали, на бирже в Санкт-Петербурге», — сказал Путин.

ФБА «Экономика сегодня» /

Что примечательно: западная пресса связала резкое падение цен на газ на европейском рынке со словами российского президента и инициативой увеличить предложение голубого топлива на рынке ЕС. Эксперт Института стран СНГ, политолог и экономист Александр Дудчак рассказал ФАН, действительно ли слова президента России смогли повлиять на стоимость голубого топлива в Европе.

«То, что Россия способствовала стабилизации цен на газ в Европе, — это так, несмотря на то, что не Москва создала эти проблемы. Замечу: то, что такие колебания в цене зависят от субъективных факторов, говорит о том, что в Европе совершенно неправильно выстроена вся система торговли газом через биржи. Мы видим всю эту торговлю фьючерсами, количество которых раз в 20 превышает реальные объемы имеющегося в наличии газа. Это такая традиционная система, когда виртуальный мир влияет на реальное состояние экономики», — сказал он.

Далее эксперт отметил, что Европа пострадала из-за своих же действий, которые были направлены против Москвы.

«Россия уже давно предлагала работать по другим правилам, но, видно, кто-то в Европе, пытаясь навредить Москве, сам нарвался на последствия своих же действий. Не знаю, честно говоря, стоит ли России идти сейчас навстречу Европе, исходя из того, что ЕС ведет себя в последнее время неадекватно, не демонстрирует свой суверенитет, вопреки своим объективным интересам. Однако Россия в очередной раз наглядно показывает хладнокровие и трезвое отношение к ситуации, не пытаясь кому-то что-то доказать. Проще говоря, Европе повезло с партнером», — заявил он.

ФБА «Экономика сегодня» /

Дудчак считает, что, скорее всего, Брюссель не будет пересматривать работу газового рынка в Европе, но предположил, что некоторые страны ЕС могут заключить долгосрочные контракты с Российской Федерацией.

«Вряд ли после произошедшего будет кардинально пересмотрена газовая политика Европы. Хочется надеяться, что многие страны последуют примеру Венгрии, Австрии, Германии в заключении долгосрочных договоров на поставку газа, поскольку это выгодно всем сторонам. Но мешать будет русофобия, которая имеет свои корни и источники финансирования», — резюмировал Александр Дудчак.

Заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова заявила, что компания выполняет все свои обязательства в рамках контрактов на поставку газа.