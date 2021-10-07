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Главред «Автоброкера» Архиреев: электрокары Tesla не найдут своего покупателя в России
Экономика
Главред «Автоброкера» Архиреев: электрокары Tesla не найдут своего покупателя в России
tesla.com  /  Tesla

Москва, 7 октября. Заинтересованность россиян в электрифицированных автомобилях будет оставаться низкой, даже несмотря на открытие салонов Tesla, рассказал в интервью iReactor эксперт Виталий Архиреев.

Инновационный предприниматель Илон Маск в ходе просветительского марафона «Новое знание» допустил, что в России могло бы быть возведено крупное производство по созданию электрокаров Tesla.

Некоторые аналитики придерживаются мнения, что если такая перспектива сбудется, то после появления в стране автомобильного гиганта начнется рост спроса на электромобили, что подтолкнет развитие «зеленой» транспортной инфраструктуры. Как считает главный редактор журнала «Автоброкер» Виталий Архиреев, на самом деле ситуация не изменится.

Согласно статистике, в прошлом году в Европе реализовали 1,395 млн электрифицированных транспортных средств. Жители Китая приобрели 1,337 млн моделей с электродвигателями. Американцы в количестве 328 тыс. человек предпочли электрические силовые агрегаты традиционным моторам. В России за аналогичный период удалось продать 687 машин.

«Ничего такого не произойдет. Не будет ажиотажа и повышенного спроса на электрокары. Появление Tesla не приведет к буму продаж, а также не изменит отношение к бренду в целом», — поделился своим прогнозом автоэксперт.

Агентство Associated Press сообщило, что у автомобилестроительной компании из США в III квартале текущего года получилось побить предыдущий рекорд по продажам электрокаров.

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Все новости / Экономика / Главред «Автоброкера» Архиреев: электрокары Tesla не найдут своего покупателя в России
tesla авто архиреев
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