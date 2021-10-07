Последний фильм с Крэйгом в образе Джеймса Бонда вышел в российский прокат

Москва, 7 октября. Фильм «Не время умирать», в котором актер Дэниэл Крэйг в последний раз перевоплотился в Джеймса Бонда, вышел в прокат в РФ. Российская премьера состоялась 7 октября.

В новом фильме об агенте 007 героя вновь ждут серьезные испытания. Бонд отошел от дел и наслаждается отдыхом на Ямайке. Радоваться спокойной жизни ему пришлось недолго, поскольку он вынужден вновь взяться за работу спецагента. Ему предстоит сразиться с опасным международным преступником, в руках которого оказалось смертоносное технологическое оружие.

В мировой прокат фильм вышел в конце сентября, в российский — 7 октября. Премьера фильма неоднократно откладывалась из-за пандемии коронавируса.

Главные роли в картине Кэри Дзедзи Фукунаги исполнили Рами Малек и Дэниэл Крэйг. Причем для британского артиста это последняя картина, в которой он сыграет отважного агента.

«Многие люди здесь работали со мной над пятью картинами. И я любил каждую секунду этих фильмов», — приводит «Культуромания» слова актера.

Поиски нового актера, который перевоплотится в Джеймса Бонда, начнутся в следующем году. Пока еще не определены претенденты, которые могут побороться за роль. Британский актер Бен Уишоу предложил пригласить на роль агента 007 артиста с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Он озвучил имя Люка Эванса и Джонатана Бэйли как кандидатов на должность спецагента.