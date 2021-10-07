Якубович считает интернет большой проблемой для телевидения

Москва, 7 октября. Ведущий шоу «Поле чудес» и актер Леонид Якубович высказался о противостоянии телевидения и YouTube-шоу. Артист считает, что Сеть создала новые трудности для устоявшейся сферы телевещания.

Якубович пока не может достоверно ответить на вопрос, заменит ли интернет телевидение. Телеведущий пояснил в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!», что здесь все зависит от спроса.

«Я могу лишь сказать, что интернет — это большая проблема для телевидения», — подчеркнул актер.

Сам артист не смотрит ни YouTube-шоу, ни телевизор, поскольку у него просто нет на это времени. Якубович недавно выпустил третью книгу и собирается дописать четвертую. В дополнение к этому актер репетирует большую роль, а вскоре начнутся съемки сериала с его участием. Кроме того, идут репетиции двух пьес телеведущего.

«Единственное, я иногда смотрю новости», — подытожил Якубович.

Ведущая шоу «Алена, блин!» затронула и тему зарплаты артиста на Первом канале. Актер признался, что этих денег ему хватает на содержание двух семей.