Отряд кораблей и подлодок ТОФ во главе с корветом «Гремящий» вышел в Индийский океан

Москва, 7 октября. Корабли российского ВМФ совершают межфлотский переход из Балтики к пунктам постоянного базирования на Дальнем Востоке. Отряд Тихоокеанского флота (ТОФ) успешно прошел Суэцкий канал и вышел в акваторию Индийского океана, его возглавляет корвет «Гремящий», сообщает ТАСС.

Отряд ТОФ состоит не только из надводных кораблей, но и из субмарин, информирует ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в военно-морских кругах.

«Отряд кораблей и подлодок ТОФ во главе с корветом «Гремящий» после форсирования Баб-эль-Мандебского пролива и прохождения Аденского залива в настоящее время движется в Индийском океане», — рассказал собеседник информагентства.

В группу кораблей ТОФ, которая находится в Индийском океане, также входит спасательно-буксирное судно «Капитан Гурьев» Черноморского флота, уточнил источник.

Ранее стало известно о скором завершении планового ремонта подводной лодки Б-271 «Колпино», которая вооружена крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» и вернется в строй уже в начале 2022 года. О невозможности авианосных соединений ВМС США противостоять кораблям российского флота с гиперзвуковым ракетным вооружением сообщал «Царьград».