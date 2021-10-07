Прежняя модель экономики не действует: газовые цены как индикатор краха доллара

Длящееся уже больше месяца ралли цен на газ — не только в Европе, но и во всем мире, как подчеркнул недавно президент России, — следствие и выражение гигантских дисбалансов, которые разрушают действующую модель глобальной экономики. Причем этот процесс идет уже по экспоненте, и достижение точки разрушения неизбежно в самом ближайшем будущем. Правда, точные координаты места и времени — пока под вопросом, но пространство неопределенности сжимается буквально у нас на глазах, словно шагреневая кожа.

Мы видим проблемы с более чем триллионными долгами крупнейших китайских строительных корпораций. Некоторые из них могли обанкротиться уже в начале октября, и вероятность такого исхода должна критически увеличиться после 12 октября.

Мы видим проблемы со снятием действующего потолка федерального долга США, формально отложенные до 2 декабря, но, по словам министра финансов Джанет Йеллен, деньги на счетах федерального казначейства, если проблема с потолком не будет снята, окончатся после 18 октября.

Мы видим, наконец, критический дисбаланс мирового обмена товарами и услугами, в рамках которого страны-импортеры (№1 здесь США) наращивают дефицит своего внешнеторгового баланса, а страны-экспортеры (№1 здесь КНР), соответственно, накапливают его профицит, но не имеют возможности на полученные деньги купить что-то реальное взамен. Эту ситуацию подчеркивают груды пустых контейнеров из Китая, скопившихся в Соединенных Штатах. За первую половину текущего года экспорт из КНР в США на 165 млрд долларов превысил импорт — притом, что по итогам 2020 года аналогичный показатель составил почти 317 млрд долларов, а по итогам доковидного 2019-го — 295,8 млрд долларов.

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Добавьте к этому коронавирусную эпопею, которая оправдывает и прикрывает собой бешеную работу «печатного станка» мировых центробанков, причем точные размеры этой эмиссии неизвестны, оценки колеблются в диапазоне от 10 трлн долларов, что соответствует примерно 11,5% номинального мирового ВВП.

Кстати, в России денежная масса (агрегат М2) за последние 18 месяцев, с 1 марта 2020 года по 1 сентября 2021 года, увеличилась с 51,314 трлн до 59,817 трлн рублей, или на 16,57%, — при официальной инфляции 4,9% в 2020 году и 7,4% в 2021-м (в пересчете на год).

В целом, если отвлечься от того факта, что примерно 80-85% долларовой эмиссии идет на поддержку фондовых рынков и рефинансирование долговых обязательств, даже оставшихся денег оказывается достаточно для того, чтобы мировые цены на реальные товары и услуги стремительно росли, а за ними — мировые цены на сырье и энергию.

Ситуация усугубляется тем, что действующая с 1976 года «ямайская» модель глобальной экономики построена на «треугольнике» доллар-золото-нефть — с «нефтедолларом», принятым на смену «золотому доллару» Бреттон-Вудской системы 1945 года. Эта архитектура, созданная в результате сложных переговоров и процедур 1968–1976 годов (включавших в себя не только «парижскую» и «пражскую» весну 1968 года, но и свержение правительства Сальвадора Альенде в Чили, «войну Судного дня», вывод американских войск из Вьетнама и множество других событий), придала «ямайской модели» высокую степень устойчивости и подвижности. Но в результате золото формально утратило статус денежного актива, а нефть его так и не приобрела. Поэтому мы и говорим сегодня не о «нефтяном содержании доллара», а о «мировых ценах на нефть».

Это «доллароцентричная» модель, это империя доллара. Но, как в сказке о Кощее, смерть ее спрятана в игле, а игла — в яйце... И так далее. Важно то, что эта «игла» — золотая, а «яйцо» — нефтяное (отсюда все популярные концепции о «энергетических» валютах, которые сейчас, уже на переходе к новому типу «информационных валют», реализовались в биткоине и других «криптах»).

Так вот, формальная стоимость золота в связке со стоимостью нефти незримо, но достаточно жестко ограничивает объем эмиссии доллара и всех нынешних фиатных валютных, к нему привязанных. Поэтому долларовая цена золота жесточайшим образом контролируется лондонским Всемирным золотым советом (World Gold Council, WGC), который фактически монополизировал торговлю этим драгоценным металлом, сдерживая цены на него за счет манипулирования гигантскими объемами «бумажного золота», «золотыми» фьючерсами, занимающими до 95% данного рынка. Купить физический металл по текущей «рыночной» цене, около 1800 долларов за тройскую унцию (oz), фактически невозможно. Как этого добиваются — отдельная история, и не о ней здесь речь.

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Та же самая история наблюдалась и на рынке нефти, на котором «бумажного черного золота» тоже больше, чем физического. Соответственно, соотношение нефть-золото колеблется на уровне, который обеспечивает относительно высокую покупательную способность пула «твердых» валют коллективного Запада во главе с долларом США.

Но теперь эта схема тоже рушится. У владык «империи доллара» была возможность остановить обвал, прекратив валютную эмиссию, прежде всего долларовую, чтобы сбалансировать указанный выше треугольник на новом уровне, повысив цены на нефть и золото, параллельно снижая их на альтернативные газ, уголь и другие энергоносители. Но они выбрали иной путь — путь неограниченной эмиссии. И вот на этом пути их нагнали нынешние газовые, угольные и вообще энергетические цены.

Весьма показательно, что на просьбу администрации Джо Байдена срочно дополнительно увеличить добычу и поставки нефти в ОПЕК+ ответили категорическим отказом. «Яйцо» энергоносителей разбито — очередь за золотой «иглой».