Баранец: гиперзвуковая триада России изменит расстановку сил в мире

Москва, 7 октября. Развитие российских гиперзвуковых систем вооружения позволит изменить расстановку сил в мире. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

Он напомнил, что ранее на вооружение российской армии поступил ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым управляемым боевым блоком. Кроме того, в распоряжении военных есть гиперзвуковая ракета «Кинжал», которой оснащаются истребители МиГ-31К и дальние сверхзвуковые ракетоносцы Ту-22М. При этом в ближайшем будущем на вооружение Военно-морского флота РФ поступит противокорабельная ракета «Циркон», благодаря чему Россия станет первой в мире державой с гиперзвуковой триадой, передает «ПолитРоссия».

«После принятия «Циркона» на вооружение, когда им оснастят подводный флот, у России будет гиперзвуковая триада. Это серьезное оружие, перед которым противник испытывает проблемы. Это оружие сдерживания», — пояснил Баранец.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об испытательном пуске ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Стрельба осуществлялась в акватории Белого моря с глубины 40 метров. Ракета успешно поразила условную цель, которая находилась в Баренцевом море, передает «Утро.ру».