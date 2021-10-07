Специальные учения войск ОДКБ «Эшелон» впервые пройдут в Таджикистане

Екатеринбург, 7 октября. Крупные маневры специального назначения «Эшелон» впервые состоятся на территории Таджикистана. К ним будет привлечено свыше 500 солдат и офицеров из состава армий стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Предыдущие учения «Эшелон» всегда проходили в России, отметили представители ЦВО.

«На учении будут отработаны вопросы материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, задействованных в уничтожении отрядов террористических формирований, вторгшихся на территорию государства члена ОДКБ», — сказано в опубликованном релизе.

В маневрах «Эшелон» в Таджикистане будут задействованы российские, белорусские, казахстанские и таджикские военнослужащие, заявили в пресс-службе Центрального военного округа.

Ранее сообщалось о совместных учениях бойцов российского и пакистанского спецназа на Кубани, в ходе которых был уничтожены отряд условных боевиков. О применении ВС РФ боевых роботов различного типа на стратегических маневрах «Запад — 2021» информировал «Царьград».