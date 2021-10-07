Песков сообщил, что Путин «не проставляется» в свой день рождения

Москва, 7 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин «не проставляется» в свой день рождения, это обычные рабочие будни для главы государства и администрации.

В Кремле нет традиции как-то особенно отмечать, Путин редко освобождается в свой праздник от рабочих мероприятий, уточнил Песков. У администрации президента тем более это рабочий день.

«Что касается поздравлений — да, все члены Совбеза звонят, наверняка сегодня воспользуются встречей чтобы поздравить. Подарки иногда дарят, когда какие-то очные, личные встречи», — отметил представитель Кремля.

Российского лидера поздравили ряд мировых лидеров. Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполняется 69 лет, этот день глава государства проведет на рабочем месте. День рождения отпразднует вечером, в кругу родных и близких.

Креативное поздравление президента пришло из Крыма. Жители республики записали видеоклип, в котором присутствует граффити с изображением Путина в разных частях полуострова. Слова поздравления написаны от чистого сердца, отметил автор текста Влад Молчанов.