Песков сообщил, что в Кремле не видели письмо матери основателя Group-IB Путину

Москва, 7 октября. Письмо матери основателя компании Grouр-IB Ильи Сачкова не видели в Кремле, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сачкову предъявлено обвинение в государственной измене. Мать основателя Grouр-IB написала письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о честном разбирательстве по данному делу. Песков узнал об этом из сообщений средств массовой информации, однако в Кремле письмо не видели.

«Я не видел этого письма у нас в администрации», — сообщил официальный представитель Кремля журналистам.

Песков отметил, что понимает эмоциональное состояние матери, так как в адрес ее сына действительно выдвигаются серьезные обвинения. Однако признать человека виновным может только суд, поэтому необходимо дождаться окончания следственных действий.

Основателю Grouр-IB предъявили обвинение в разглашении сведений, которые представляют государственную тайну. Сачкова арестовали 28 сентября, мужчина отрицает свою причастность к данному преступлению.