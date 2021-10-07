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Мишустин по телефону поздравил Путина с днем рождения
Политика
Мишустин по телефону поздравил Путина с днем рождения
kremlin.ru  /  Официальный сайт президента РФ

Москва, 7 октября. Российский премьер-министр Михаил Мишустин поздравил президента Владимира Путина с днем рождения. Он сообщил об этом, открывая заседание правительства.

Разговор состоялся в телефонном формате. Премьер добавил, что от лица кабмина пообещал главе государства делать все необходимое для решения поставленных им задач. Мишустин уточнил, что речь идет о развитии экономической и социальной сфер, а также улучшении качества жизни россиян.

«Коллеги, приоритет нашей с вами совместной работы», — подчеркнул он.

Владимир Путин празднует день рождения 7 октября. Ему исполнилось 69 лет. Глава государства не стал брать выходной, он уже провел несколько международных телефонных переговоров. Лидеры других государства, включая турецкого главу Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева, обсудили с Путиным двустороннее сотрудничество и поздравили его с праздником.

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