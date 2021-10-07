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Кавазашвили жестко раскритиковал Дзюбу за отказ от вызова в сборную России
Спорт
Кавазашвили жестко раскритиковал Дзюбу за отказ от вызова в сборную России
vk.com  /  ФК Зенит

Москва, 7 октября. Экс-голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы от приглашения в национальную команду.

Двукратный чемпион СССР Анзор Кавазашвили считает, что Артем Дзюба допустил серьезную ошибку, отказавшись от вызова в сборную России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. Соответствующее мнение именитый вратарь озвучил в разговоре с изданием Eurostavka.

«Если РФС не может контролировать поведение футбольных клубов, то этот вопрос нужно пересмотреть. Я бы просто запретил Дзюбе выступать за "Зенит". Потому что футболист, являющийся одним из лучших в стране, просто плюнул всем в душу», — подчеркнул заслуженный мастер спорта СССР.

В октябре сборная России проведет два матча отбора ЧМ-2022. Соперниками команды Валерия Карпина станут Словакия и Словения. Матчи квалификации к ЧМ в Катаре пройдут в Казани и Мариборе.

Ранее Валерий Карпин на полиграфе ответил на вопрос об отсутствии Артема Дзюбы в сборной. Главный тренер сборной России дал утвердительный ответ.

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дзюба кавазашвили отказ критика сборная россии
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