Московская область, 7 октября. Силовики направили на техническую экспертизу иномарку, водитель которой допустил лобовое столкновение с машиной отечественного производства. Как стало известно ФАН, виновный в смертельной аварии на данный момент находится за решеткой.

Трагическое происшествие случилось на 26 километре автодороги Сергиев Посад — Калязин — Череповец. Иномарка, за рулем которой находился 42-летний житель города Королева, неожиданно выехала на полосу встречного движения и совершила лобовое столкновение с машиной отечественного производства, в которой находилось трое детей. Ладой управляла мама пострадавших. Трехлетний ребенок от полученных травм скончался на месте.

«Женщину с переломом лопатки и повреждением головного мозга доставили в больницу города Пушкино, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Ее сыновей — 14 и 9 лет — положили в реанимацию больницы города Люберцы. У детей диагностировали множественные переломы, в том числе позвоночника. Сейчас, по словам врачей, их состояние тяжелое, но внушающее оптимизм на выздоровление. К сожалению, трехлетний малыш погиб на месте столкновения».

Задержанный мужчина пока не может пояснить причины своего неожиданного выезда на встречную полосу. Его автомобиль отправили для проведения технической экспертизы.

По словам собеседника, подозреваемый трудится в Королеве на предприятии, которое занимается производством бетона. Руководство утверждает, что за время работы к нему не было претензий. Однако удалось выяснить, что мужчина несколько раз был оштрафован за нарушение ПДД. Он, кстати, практически не пострадал. Врачи сделали вывод, что виновник ДТП не нуждается в госпитализации. На данный момент рассматривается несколько версий случившегося: неисправность иномарки, проблемы со здоровьем у подозреваемого и сон за рулем от усталости.

По данному факту блюстители закона возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщал ФАН, мужчина и ребенок стали жертвами ДТП в Волгограде.