Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 15:04
14:57
Происшествия
Мощный пожар охватил ангар на Партизанской улице в Петербурге
14:56
Происшествия
В Подмосковье двое мужчин взорвали банкомат в сетевом магазине
14:54
Происшествия
«Позорят свои имя и семьи»: дагестанский министр Муслимов осудил избиение в московском метро
14:54
Армия
Генсек НАТО Столтенберг выступил против создания конкурирующих европейских военных структур
14:54
Политика
Ковитиди отреагировала на газовые претензии Киева после запуска «Северного потока — 2»
14:53
Происшествия
Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать экс-замминистра просвещения Ракову
14:50
Происшествия
Отец избившего пассажира московского метро дагестанца обвинил во всем алкоголь
14:48
Шоу-бизнес
Пригожин призвал Боякова покинуть пост худрука МХАТа после сравнения Бузовой и Валерии
14:47
Общество
Блогеры записали песню к дню рождения Путина
14:40
Экономика
Прежняя модель экономики не действует: газовые цены как индикатор краха доллара
Все новости

ФАН узнал основную причину смертельного ДТП с детьми в Подмосковье

  /   Обновлено: 07 октября 2021 14:11
Происшествия
ФАН узнал основную причину смертельного ДТП с детьми в Подмосковье
pixabay.com  / 

Московская область, 7 октября. Силовики направили на техническую экспертизу иномарку, водитель которой допустил лобовое столкновение с машиной отечественного производства. Как стало известно ФАН, виновный в смертельной аварии на данный момент находится за решеткой.

Трагическое происшествие случилось на 26 километре автодороги Сергиев Посад — Калязин — Череповец. Иномарка, за рулем которой находился 42-летний житель города Королева, неожиданно выехала на полосу встречного движения и совершила лобовое столкновение с машиной отечественного производства, в которой находилось трое детей. Ладой управляла мама пострадавших. Трехлетний ребенок от полученных травм скончался на месте.

«Женщину с переломом лопатки и повреждением головного мозга доставили в больницу города Пушкино, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Ее сыновей — 14 и 9 лет — положили в реанимацию больницы города Люберцы. У детей диагностировали множественные переломы, в том числе позвоночника. Сейчас, по словам врачей, их состояние тяжелое, но внушающее оптимизм на выздоровление. К сожалению, трехлетний малыш погиб на месте столкновения».

Задержанный мужчина пока не может пояснить причины своего неожиданного выезда на встречную полосу. Его автомобиль отправили для проведения технической экспертизы.

По словам собеседника, подозреваемый трудится в Королеве на предприятии, которое занимается производством бетона. Руководство утверждает, что за время работы к нему не было претензий. Однако удалось выяснить, что мужчина несколько раз был оштрафован за нарушение ПДД. Он, кстати, практически не пострадал. Врачи сделали вывод, что виновник ДТП не нуждается в госпитализации. На данный момент рассматривается несколько версий случившегося: неисправность иномарки, проблемы со здоровьем у подозреваемого и сон за рулем от усталости.

По данному факту блюстители закона возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщал ФАН, мужчина и ребенок стали жертвами ДТП в Волгограде.

 

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / ФАН узнал основную причину смертельного ДТП с детьми в Подмосковье
дтп авария московская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru