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Якубович признался, что содержит две семьи на зарплату от Первого канала
Шоу-бизнес
Якубович признался, что содержит две семьи на зарплату от Первого канала
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 7 октября. Многолетний ведущий шоу «Поле чудес» и актер Леонид Якубович рассказал о заработках на Первом канале. Артист признался, что этих денег ему хватает на содержание не только своей семьи.

Якубович стал гостем нового выпуска YouTube-шоу «Алена, блин!». В ходе беседы с журналисткой Аленой Жигаловой телеведущий признался, что не знаком с содержанием своего контракта с Первым каналом, который он продлевает каждый год.

«Я его подписываю каждый раз и не смотрю туда. А зачем?» — заявил актер.

Жигалова отметила, что артист мог бы попросить повышения зарплаты. В ответ Якубович сообщил, что сумма заработка на Первом канале его полностью устраивает. Тогда ведущая YouTube-шоу уточнила у гостя, большая ли у него зарплата.

«Достаточно для того, чтобы содержать две семьи — свою и сына. Поэтому что я там буду смотреть? Никаких претензий у меня нет», — подчеркнул Якубович.

По словам ведущего капитал-шоу, деньги, получаемые от Первого канала, — это его основной заработок. Другой деятельностью актер занимается не ради обогащения, а для души.

Леонид Якубович уже много лет является настоящей народной знаменитостью, однако иногда зрители «Поля чудес» остаются недовольны передачей. Например, поклонников возмутили подарки из черного ящика, доставшиеся участникам капитал-шоу в одном из недавних выпусков.

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первый канал поле чудес якубович
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