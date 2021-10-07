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Песков сообщил, что Байден пока не поздравил Путина с днем рождения
Политика
Песков сообщил, что Байден пока не поздравил Путина с днем рождения
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 7 октября. Президент России Владимир Путин пока не получил от Белого дома поздравлений с днем рождения. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что телеграммы от американского лидера Джозефа Байдена тоже не было. В США другой часовой пояс, поэтому сейчас там раннее утро. Вероятно, президент поздравит российского коллегу позже.

Песков добавил, что глава Китая Си Цзиньпин первым направил пожелания Владимиру Путину. Телеграмма от него пришла за день до праздника.

Президент России 7 октября отмечает 69-й день рождения. Он уже получил поздравления от коллег из Турции, Азербайджана, Киргизии и Южной Осетии.

Соотечественники, включая главу Крыма Сергея Аксенова и спикера Госдумы Вячеслава Володина, тоже выразили наилучшие пожелания. Жители Крымского полуострова подготовили для президента креативный подарок.

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