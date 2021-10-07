Волонтеры и специалисты спасли выбросившихся на побережье Аргентины китов

6 октября Всемирный морской фонд сообщил о спасении двух выбросившихся на мель у побережья Аргентины китов.

Горбачи достаточно долго находились под угрозой вымирания из-за интенсивной охоты на них. Благодаря вовремя принятым мерам, популяция вида была восстановлена, однако периодически эти морские гиганты подвергают свою жизнь опасности сами, выбрасываясь на берег.

Почему это происходит? Существует множество разных мнений на этот счет. Одни ученые утверждают, что на мели оказываются только раненые и больные киты, другие винят в гибели горбачей глобальное потепление, китобойный промысел, рыбную ловлю и загрязнение океанов.

Сообщается, что первого кита прибило к берегу в воскресенье, а вторую попавшую в беду особь заметили в понедельник. Вернуться обратно самостоятельно млекопитающие не смогли.

В спасательной операции приняли участи около 30 человек. Общими усилиями горбатых китов вернули в Атлантику.