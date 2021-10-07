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Владимир Путин во время походов ест уху из пойманной им рыбы
Общество
Владимир Путин во время походов ест уху из пойманной им рыбы
kremlin.ru  /  Официальный сайт президента РФ

Москва, 7 октября. Президент России Владимир Путин любит проводить отпуск в походах по родной стране. Глава государства даже во время путешествия придерживается правильного и здорового питания.

Многие полагали, что во время походов по тайге российский лидер отдает предпочтение особому меню. Но как оказалось, Путин и здесь оказался неприхотлив. Никаких изысканных блюд в списке нет. Также как и в повседневной жизни, он предпочитает простую еду.

Во время походов глава государства сам ловил рыбу, которая отправлялась в уху. Путин убежден, что нет ничего лучше, чем еда, приготовленная на свежем воздухе.

«Очевидно, эксперты не ошибались, когда говорили о Владимире Владимировиче как о приверженце вкусной, здоровой и простой пищи», — пишет «СтарХит».

В сентябре президент России вместе с министром обороны Сергеем Шойгу провел несколько дней в сибирской тайге. Во время похода политики рыбачили и смогли поймать огромную щуку. Кадры с короткого путешествия Путина и Шойгу оказались в Сети.

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