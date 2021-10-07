В Кремле отреагировали на решение НАТО выслать российских дипломатов из Брюсселя

Москва, 7 октября. Решение представителей НАТО выслать российских дипломатов полностью подрывает перспективы нормализации отношений Альянса и Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

По словам официального представителя Кремля, позиция Североатлантического альянса о желании нормализовать отношения с российской стороной полностью противоречит действиям организации.

«Эти действия, конечно, не позволяют нам строить иллюзий относительно возможности нормализации отношений, возобновления диалога с НАТО. Скорее эти перспективы подрываются практически полностью», — заявил Песков.

Как стало известно ранее, представляющие интересы Москвы в НАТО российские дипломаты могут быть высланы из Брюсселя из-за подозрений в «шпионской деятельности». Об этом проинформировали представители военного объединения.