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В Кремле отреагировали на решение НАТО выслать российских дипломатов из Брюсселя
Политика
В Кремле отреагировали на решение НАТО выслать российских дипломатов из Брюсселя
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 7 октября. Решение представителей НАТО выслать российских дипломатов полностью подрывает перспективы нормализации отношений Альянса и Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

По словам официального представителя Кремля, позиция Североатлантического альянса о желании нормализовать отношения с российской стороной полностью противоречит действиям организации.

«Эти действия, конечно, не позволяют нам строить иллюзий относительно возможности нормализации отношений, возобновления диалога с НАТО. Скорее эти перспективы подрываются практически полностью», — заявил Песков.

Как стало известно ранее, представляющие интересы Москвы в НАТО российские дипломаты могут быть высланы из Брюсселя из-за подозрений в «шпионской деятельности». Об этом проинформировали представители военного объединения.

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нато песков кремль альянс
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