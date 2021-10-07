Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 15:04
14:57
Происшествия
Мощный пожар охватил ангар на Партизанской улице в Петербурге
14:56
Происшествия
В Подмосковье двое мужчин взорвали банкомат в сетевом магазине
14:54
Происшествия
«Позорят свои имя и семьи»: дагестанский министр Муслимов осудил избиение в московском метро
14:54
Армия
Генсек НАТО Столтенберг выступил против создания конкурирующих европейских военных структур
14:54
Политика
Ковитиди отреагировала на газовые претензии Киева после запуска «Северного потока — 2»
14:53
Происшествия
Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать экс-замминистра просвещения Ракову
14:50
Происшествия
Отец избившего пассажира московского метро дагестанца обвинил во всем алкоголь
14:48
Шоу-бизнес
Пригожин призвал Боякова покинуть пост худрука МХАТа после сравнения Бузовой и Валерии
14:47
Общество
Блогеры записали песню к дню рождения Путина
14:40
Экономика
Прежняя модель экономики не действует: газовые цены как индикатор краха доллара
Все новости

Владимиру Путину — 69: самые оригинальные подарки, которые дарили президенту
Политика
Владимиру Путину — 69: самые оригинальные подарки, которые дарили президенту
kremlin.ru  /  Официальный сайт президента РФ

В четверг, 7 октября, президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 69 лет. В этот день российский лидер, как и все именинники, получает подарки, но при этом очень оригинальные. ФАН рассказывает о самых необычных подарках президенту России в день рождения.

Белая коза

В 2003 году бывший мэр Москвы Юрий Лужков в качестве подарка на день рождения преподнес Владимиру Путину белую козу по кличке Сказка — символ наступающего 2004 года.

Владимиру Путину — 69: самые оригинальные подарки, которые дарили президенту
ТАСС  / Сысоев Григорий

Уссурийский тигр

В 2008 году в день рождения Владимир Путин получил уссурийского тигренка. Сам Владимир Владимирович отмечал, что это самый оригинальный подарок за всю его жизнь. Некоторое время новый питомец действительно жил у президента в Ново-Огарево, затем тигрица подросла и переехала в зоопарк в Геленджике.

Крокодил

На 50-летний юбилей российский президент получил интересный подарок от экс-президента Молдовы Владимира Воронина — хрустального крокодила. Воронин объяснил сюрприз тем, что «крокодил — это единственное животное, которое не сдает назад».

Копия шапки Мономаха

Также на 50-й день рождения Путину вручили копию шапки Мономаха, отделанную соболиным мехом и усыпанную изумрудами, рубинами и жемчугом. Подарок президент решил себе не оставлять — роскошный головной убор выставили на аукцион, а вырученные деньги передали благотворительным детским фондам.

Владимиру Путину — 69: самые оригинальные подарки, которые дарили президенту
wikipedia.org  / Shakko /CC BY-SA 4.0

Карта из яшмы

50-летие Владимира Владимировича было богатым на оригинальные подарки. Так, к юбилею российского лидера уральские ювелиры сделали карту российских городов из яшмы. Москву обозначили рубином, а города-миллионники — фианитами.

Эротический календарь

На 58-летие в 2010 году Владимир Путин получил откровенный презент от студенток факультета журналистики МГУ — календарь с фотографиями этих девушек в нижнем белье. Декан Елена Вартанова назвала поступок студенток некорректным, отметив, что в эротическом календаре не нужно было использовать название вуза.

Пододеяльник

На 65-й день рождения Владимира Путина, в 2017 году, экс-премьер Италии Сильвио Берлускони приехал в Сочи и подарил ему необычный пододеяльник, вышитый вручную. На нем изображено рукопожатие Путина и Берлускони на фоне известных достопримечательностей — храма Василия Блаженного и Колизея. Для изготовления постельного белья использовалась машинная печать, а упаковку сделали вручную.

Саженцы яблони

В 2018 году президент получил в подарок от сотрудников сельхозпредприятия «Рассвет» — саженцы яблони. Как отмечал глава организации, работники предприятия специально подобрали для главы государства особый сорт для московской суровой зимы.

Ранее Крым креативно поздравил Владимира Путина с 69-летием. Так, молодежь полуострова записала видеоклип на фоне инсталляций, установленных на территории арт-пространства «Таврида» в Судаке.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Владимиру Путину — 69: самые оригинальные подарки, которые дарили президенту
путин россия рф владимир путин день рождения путина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru