Владимиру Путину — 69: самые оригинальные подарки, которые дарили президенту

В четверг, 7 октября, президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 69 лет. В этот день российский лидер, как и все именинники, получает подарки, но при этом очень оригинальные. ФАН рассказывает о самых необычных подарках президенту России в день рождения.

Белая коза

В 2003 году бывший мэр Москвы Юрий Лужков в качестве подарка на день рождения преподнес Владимиру Путину белую козу по кличке Сказка — символ наступающего 2004 года.

ТАСС / Сысоев Григорий

Уссурийский тигр

В 2008 году в день рождения Владимир Путин получил уссурийского тигренка. Сам Владимир Владимирович отмечал, что это самый оригинальный подарок за всю его жизнь. Некоторое время новый питомец действительно жил у президента в Ново-Огарево, затем тигрица подросла и переехала в зоопарк в Геленджике.

Крокодил

На 50-летний юбилей российский президент получил интересный подарок от экс-президента Молдовы Владимира Воронина — хрустального крокодила. Воронин объяснил сюрприз тем, что «крокодил — это единственное животное, которое не сдает назад».

Копия шапки Мономаха

Также на 50-й день рождения Путину вручили копию шапки Мономаха, отделанную соболиным мехом и усыпанную изумрудами, рубинами и жемчугом. Подарок президент решил себе не оставлять — роскошный головной убор выставили на аукцион, а вырученные деньги передали благотворительным детским фондам.

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Карта из яшмы

50-летие Владимира Владимировича было богатым на оригинальные подарки. Так, к юбилею российского лидера уральские ювелиры сделали карту российских городов из яшмы. Москву обозначили рубином, а города-миллионники — фианитами.

Эротический календарь

На 58-летие в 2010 году Владимир Путин получил откровенный презент от студенток факультета журналистики МГУ — календарь с фотографиями этих девушек в нижнем белье. Декан Елена Вартанова назвала поступок студенток некорректным, отметив, что в эротическом календаре не нужно было использовать название вуза.

Пододеяльник

На 65-й день рождения Владимира Путина, в 2017 году, экс-премьер Италии Сильвио Берлускони приехал в Сочи и подарил ему необычный пододеяльник, вышитый вручную. На нем изображено рукопожатие Путина и Берлускони на фоне известных достопримечательностей — храма Василия Блаженного и Колизея. Для изготовления постельного белья использовалась машинная печать, а упаковку сделали вручную.

Саженцы яблони

В 2018 году президент получил в подарок от сотрудников сельхозпредприятия «Рассвет» — саженцы яблони. Как отмечал глава организации, работники предприятия специально подобрали для главы государства особый сорт для московской суровой зимы.

Ранее Крым креативно поздравил Владимира Путина с 69-летием. Так, молодежь полуострова записала видеоклип на фоне инсталляций, установленных на территории арт-пространства «Таврида» в Судаке.