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«Газпром» заявил о выполнении своих обязательств по поставкам газа

  /   Обновлено: 07 октября 2021 13:01
Экономика
«Газпром» заявил о выполнении своих обязательств по поставкам газа
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 7 октября. Заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова заявила, что компания выполняет все свои обязательства в рамках контрактов на поставку газа.

Кроме того, «Газпром» по мере возможности поставляет дополнительные объемы газа в Европу, в том числе через территорию Украины, заявила представитель компании.

«Мы с коллегами сегодня выдохнули, когда увидели снижение биржевых цен на газ после совещания у Путина» — добавила она.

Газовый рынок Европы перешел в стадию коррекции. Котировки голубого топлива опустились ниже психологической отметки в 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.

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