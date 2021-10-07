«Газпром» заявил о выполнении своих обязательств по поставкам газа

Москва, 7 октября. Заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова заявила, что компания выполняет все свои обязательства в рамках контрактов на поставку газа.

Кроме того, «Газпром» по мере возможности поставляет дополнительные объемы газа в Европу, в том числе через территорию Украины, заявила представитель компании.

«Мы с коллегами сегодня выдохнули, когда увидели снижение биржевых цен на газ после совещания у Путина» — добавила она.

Газовый рынок Европы перешел в стадию коррекции. Котировки голубого топлива опустились ниже психологической отметки в 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.