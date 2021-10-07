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Капитан Дандыкин: боевой модуль «Нарвал» повысит эффективность кораблей ВМФ РФ

  /   Обновлено: 07 октября 2021 12:58
Армия
Капитан Дандыкин: боевой модуль «Нарвал» повысит эффективность кораблей ВМФ РФ
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 7 октября. Боеспособность российских кораблей многократно возрастет при использовании боевого модуля «Нарвал», уверен капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Боевой модуль «Нарвал» будет запущен в серию уже в следующем году, рассказал генеральный директор НПО «Электромашина», входящего в состав Ростеха, Игорь Афанасьев. По его словам, руководство ВМФ РФ проявило повышенный интерес к новинке. Военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии для издания «ПолитРоссия» отметил, что этот образец является дальнейшей ступенью развития сухопутного боевого модуля «Охотник», представляющего собой самую совершенную в мире платформу подобного типа.

«Охотник», обладающий впечатляющими характеристиками, способен поражать движущиеся цели на удалении свыше километра, уточнил собеседник. Кроме того, он оснащен специальными камерами, тепловизором и лазерным дальномером. По словам капитана, «Нарвал» унаследует все эти преимущества, так как является морским вариантом эффективного боевого модуля.

Новинка будет устанавливаться на малоразмерные патрульные корабли и катера береговой охраны, так как для больших фрегатов и корветов «Нарвал» будет «мелковат», считает Дандыкин. Он подчеркнул, что в прибрежной зоне образец обеспечит надежную защиту территорий, так как сможет поражать надводные цели и даже низколетящую авиационную технику, сделав корабли ВМФ РФ несокрушимыми.

«"Нарвал" просто закроет морские границы России на замок», — уверен капитан.

Ранее британские аналитики обратили внимание на видео, на кадрах которого можно увидеть тренировочные стрельбы корабля ВМФ РФ «Варяг» противокорабельной ракетой П-1000 «Вулкан». По их мнению, «ужасающий» российский боеприпас представляет огромную угрозу для морской техники сил Североатлантического альянса.

Кроме того, деятельность российских подводных лодок в Атлантике настолько встревожила США, что в Пентагоне приняли решение о размещении в регионе новой группы кораблей под названием Greyhound, состоящей из эсминцев типа Arleigh Burke, сообщает «Царьград».

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