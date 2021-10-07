В МИД России заявили о намерении пригласить талибов на заседание «московского формата»

Москва, 7 октября. Российская сторона пригласит представителей движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) на заседание «московского формата» по Афганистану, сообщил глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Мероприятие по стабилизации ситуации в азиатской стране пройдет 20 октября текущего года на территории столицы России.

«Да», — заявил Кабулов, отвечая на вопрос журналистов о намерении Москвы пригласить талибов.

Российский дипломат не стал уточнять, кто именно будет возглавлять делегацию и представлять интересы движения на заседании.

Как стало известно ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг признал неспособность Североатлантического альянса оказать давление на движение «Талибан». По его словам, некоторые рычаги влияния еще сохранились, однако с их помощью нельзя оказать давление на боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.