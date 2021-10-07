Новая система учета и идентификации киберугроз появится в России

Москва, 7 октября. Новая комплексная система, позволяющая бороться с киберпреступлениями, появится в России. Ее разработает концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» в сотрудничестве с АО «Национальная инжиниринговая корпорация» и компанией «Ти Хантер».

Сервис поспособствует сбору и анализу информации, которая поможет предупредить инциденты в IT-сфере. Стороны договорились создать систему учета и идентификации киберугроз, а также сформировать центр компетенций для борьбы с преступлениями в области информационных технологий, сообщает пресс-служба Ростеха.

«Совместно с партнерами мы намерены применить передовые наработки для обнаружения и предупреждения киберпреступлений», — отметил гендиректор «Автоматики» Андрей Моторко.

По его словам, такой сервис может быть востребован в государственных организациях, а также на промышленных предприятиях. Гендиректор добавил, что «Автоматика» специализируется на продуктах и услугах в области информационной безопасности.

Кибербезопасность сегодня является одним из приоритетных направлений развития IT. ФАН подготовил большой материал, из которого можно узнать, как стать специалистом из этой сферы.