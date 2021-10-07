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Пакистанские спасатели работают над устранением последствий ночного землетрясения
Весь мир
Пакистанские спасатели работают над устранением последствий ночного землетрясения
es.wikipedia.org  /  TERREMOTO PORTOVIEJO / CC BY-SA 2.0

Землетрясение в Пакистане стало причиной разрушения нескольких десятков домов, что повлекло за собой гибель по меньшей мере 20 человек.

Подземные толчки магнитудой 5,9 балла произошли около 03:00 ночи (05:00 по Москве) в районе Харнай провинции Белуджистан. Из-за того, что в этот момент многие граждане уже спали, они не смогли своевременно принять меры, обеспечивающие их безопасность. Из-за этого порядка 300 человек получили ранения различной степени тяжести.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался на глубине около 20 км на расстоянии около 100 км от города Кветта — административного центра провинции.

Колебания земной поверхности стали причиной смещения горных пород, из-за чего ключевые трассы, ведущие в район, оказались перекрыты.

«Было довольно много оползней, и в настоящее время ведется работа над расчисткой дорог в этом районе», — рассказал местный чиновник журналистам.

Представители регионального управления по борьбе со стихийными бедствиями также подтвердили, что сейчас первоочередной задачей экстренных служб является разборка завалов и поиск пострадавших. Точную оценку ущерба и подсчет жертв можно будет провести после того, как спасатели получат полный доступ к району происшествия.

Первые бригады экстренной помощи смогли попасть в Харнай по воздуху и вывезти оттуда нескольких тяжелораненых. Премьер-министр Пакистана Имран Хан уже распорядился оказать всю необходимую поддержку жителям пострадавшего района.

Военные врачи и парамедики помогают гражданским службам в борьбе с последствиями землетрясения. Также армейские подразделения работают над возведением временного жилья для жителей региона и доставкой туда продуктов питания.

Белуджистан — это крупнейшая, но наименее развитая и малонаселенная провинция Пакистана. Большинство жилых построек региона представляет собой глинобитные дома, наиболее подверженные разрушению при землетрясениях. Кроме того, в данной местности прослеживается дефицит медицинских учреждений, так что подавляющее число пострадавших перевозится в административный центр Белуджистана.

Уже известно, что подземные толчки уничтожили около 100 домов и привели к обрушению местной угольной шахты. Несколько рабочих были погребены под завалами.

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землетрясение пакистан
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