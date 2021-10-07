Пакистанские спасатели работают над устранением последствий ночного землетрясения

Землетрясение в Пакистане стало причиной разрушения нескольких десятков домов, что повлекло за собой гибель по меньшей мере 20 человек.

Подземные толчки магнитудой 5,9 балла произошли около 03:00 ночи (05:00 по Москве) в районе Харнай провинции Белуджистан. Из-за того, что в этот момент многие граждане уже спали, они не смогли своевременно принять меры, обеспечивающие их безопасность. Из-за этого порядка 300 человек получили ранения различной степени тяжести.

A 5.9 magnitude #earthquake about 14 kilometers (8 miles) NNE of #Harnai in #Baluchistan province in SW #Pakistan early today collapsed at least 1 #CoalMine & many flimsy mud houses, killing at least 20 people & injuring more than 200, an official said.https://t.co/Vd2qHn98Pv — Liz Goldenberg (@newstruthliz) October 7, 2021

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался на глубине около 20 км на расстоянии около 100 км от города Кветта — административного центра провинции.

Колебания земной поверхности стали причиной смещения горных пород, из-за чего ключевые трассы, ведущие в район, оказались перекрыты.

«Было довольно много оползней, и в настоящее время ведется работа над расчисткой дорог в этом районе», — рассказал местный чиновник журналистам.

Представители регионального управления по борьбе со стихийными бедствиями также подтвердили, что сейчас первоочередной задачей экстренных служб является разборка завалов и поиск пострадавших. Точную оценку ущерба и подсчет жертв можно будет провести после того, как спасатели получат полный доступ к району происшествия.

Первые бригады экстренной помощи смогли попасть в Харнай по воздуху и вывезти оттуда нескольких тяжелораненых. Премьер-министр Пакистана Имран Хан уже распорядился оказать всю необходимую поддержку жителям пострадавшего района.

I have ordered immediate assistance on an emergency basis for the Harnai, Balochistan, earthquake victims & for an immediate assessment of the damage for timely relief & compensation. My condolences & prayers go to the families who lost their loved ones. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) October 7, 2021

Военные врачи и парамедики помогают гражданским службам в борьбе с последствиями землетрясения. Также армейские подразделения работают над возведением временного жилья для жителей региона и доставкой туда продуктов питания.

Earthquake kills at least 20 in Pakistan, injures 300 and destroys hundreds of homes, death toll expected to rise https://t.co/kcMXkfLz7Q — Humming Zone (@Humming_Zone) October 7, 2021

Белуджистан — это крупнейшая, но наименее развитая и малонаселенная провинция Пакистана. Большинство жилых построек региона представляет собой глинобитные дома, наиболее подверженные разрушению при землетрясениях. Кроме того, в данной местности прослеживается дефицит медицинских учреждений, так что подавляющее число пострадавших перевозится в административный центр Белуджистана.

Уже известно, что подземные толчки уничтожили около 100 домов и привели к обрушению местной угольной шахты. Несколько рабочих были погребены под завалами.