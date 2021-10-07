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Неприхотливое меню Путина: президент России предпочитает простые блюда
Общество
Неприхотливое меню Путина: президент России предпочитает простые блюда
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 7 октября. Президент России Владимир Путин неприхотлив в еде и любит простые блюда. По случаю дня рождения главы государства перечислены вкусовых предпочтения российского лидера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Путин ест все без исключения. Глава государства не требует каких-то изысканных и необычных блюд. При этом российский лидер старается ограничивать потребление мучного.

«Путин очень неприхотлив в еде и совершенно точно не делает из нее культа. Ест самые простые блюда», — сказал представитель Кремля.

Об отношении главы государства к еде свидетельствует эпизод, произошедший много лет назад. Случилось это, когда Путин только занял пост главы государства. Кремлевские повара и поинтересовались, не хочет ли он отведать чего-то необычного, пишет «СтарХит». Глава государства ответил, что предпочел бы отведать гребешков, имея в виду морских моллюсков. Но сотрудники кухни поняли его совсем иначе.

«Приготовили, спрашивают: «Нравится?» Я отвечаю: «Да», — но чувствую, что вкус какой-то странный. А они говорят: «Ну и хорошо, а то мы столько кур зарезали», — рассказывал глава государства забавную историю.

Президент России Владимир Путин отмечает 7 октября день рождения. Российскому лидеру исполнилось 69 лет. Глава государства в этот день будет работать, а вечер проведет в компании родных и близких.

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