День рождения президента: несколько знаковых фотографий Владимира Путина в подборке ФАН

Президент России Владимир Путин отмечает 69-й день рождения. О том, как российский лидер и один из самых авторитетных политиков в мире проведет свой личный праздник, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Путин будет находиться на рабочем месте, а затем отметит праздник в кругу родных и близких.

Глава государства рассказывал ранее, что для него ценнее всего поздравления от близких людей — детей, внуков, друзей.

В день рождения президента ФАН на свой вкус отобрал несколько популярных фотографий Владимира Путина, чтобы напомнить о важных моментах его жизни.

ТАСС / Астахов Дмитрий

На этой фотографии 2006 года президент России стреляет в тире Главного разведывательного управления.

ТАСС / Метцель Михаил

Это фотография 2019 года — Владимир Путин посетил организованное мотоклубом «Ночные волки» байк-шоу в Севастополе. Президент приехал на шоу за рулем мотоцикла «Урал».

ТАСС / Никольский Алексей

Владимир Путин — большой любитель рыбалки. Это одна из самых знаменитых его фотографий с трофеем — в 2013 году внутри знаменитой щуки Путина обнаружилась 300-граммовая «рыбеха».

ТАСС / Никольский Алексей

Это фотография 2013 года. В рамках экспедиции Российского географического общества Владимир Путин совершил погружение на батискафе к месту гибели парусно-винтового фрегата Балтийского флота «Олег».

ТАСС / Астахов Дмитрий

В фильме американского режиссера Оливера Стоуна Владимир Путин признался, как непросто ему далось увлечение верховой ездой. Фото датируется 2007 годом.

На главной: фото 2000 года — Владимир Путин с военного аэродрома в Краснодарском крае поднялся в воздух в кабине истребителя Су-27, на котором направился в Чеченскую Республику.