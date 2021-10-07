Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 15:04
14:57
Происшествия
Мощный пожар охватил ангар на Партизанской улице в Петербурге
14:56
Происшествия
В Подмосковье двое мужчин взорвали банкомат в сетевом магазине
14:54
Происшествия
«Позорят свои имя и семьи»: дагестанский министр Муслимов осудил избиение в московском метро
14:54
Армия
Генсек НАТО Столтенберг выступил против создания конкурирующих европейских военных структур
14:54
Политика
Ковитиди отреагировала на газовые претензии Киева после запуска «Северного потока — 2»
14:53
Происшествия
Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать экс-замминистра просвещения Ракову
14:50
Происшествия
Отец избившего пассажира московского метро дагестанца обвинил во всем алкоголь
14:48
Шоу-бизнес
Пригожин призвал Боякова покинуть пост худрука МХАТа после сравнения Бузовой и Валерии
14:47
Общество
Блогеры записали песню к дню рождения Путина
14:40
Экономика
Прежняя модель экономики не действует: газовые цены как индикатор краха доллара
Все новости

День рождения президента: несколько знаковых фотографий Владимира Путина в подборке ФАН
Общество
День рождения президента: несколько знаковых фотографий Владимира Путина в подборке ФАН
ТАСС  /  Величкин Сергей; Родионов Владимир

Президент России Владимир Путин отмечает 69-й день рождения. О том, как российский лидер и один из самых авторитетных политиков в мире проведет свой личный праздник, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Путин будет находиться на рабочем месте, а затем отметит праздник в кругу родных и близких.

Глава государства рассказывал ранее, что для него ценнее всего поздравления от близких людей — детей, внуков, друзей.

В день рождения президента ФАН на свой вкус отобрал несколько популярных фотографий Владимира Путина, чтобы напомнить о важных моментах его жизни.

путин фото
ТАСС  / Астахов Дмитрий

На этой фотографии 2006 года президент России стреляет в тире Главного разведывательного управления.

путин фото
ТАСС  / Метцель Михаил

Это фотография 2019 года — Владимир Путин посетил организованное мотоклубом «Ночные волки» байк-шоу в Севастополе. Президент приехал на шоу за рулем мотоцикла «Урал».

путин фото
ТАСС  / Никольский Алексей

Владимир Путин — большой любитель рыбалки. Это одна из самых знаменитых его фотографий с трофеем — в 2013 году внутри знаменитой щуки Путина обнаружилась 300-граммовая «рыбеха».

путин фото
ТАСС  / Никольский Алексей

Это фотография 2013 года. В рамках экспедиции Российского географического общества Владимир Путин совершил погружение на батискафе к месту гибели парусно-винтового фрегата Балтийского флота «Олег».

путин фото
ТАСС  / Астахов Дмитрий

В фильме американского режиссера Оливера Стоуна Владимир Путин признался, как непросто ему далось увлечение верховой ездой. Фото датируется 2007 годом.

На главной: фото 2000 года — Владимир Путин с военного аэродрома в Краснодарском крае поднялся в воздух в кабине истребителя Су-27, на котором направился в Чеченскую Республику.

Вернуться назад

Все новости / Общество / День рождения президента: несколько знаковых фотографий Владимира Путина в подборке ФАН
путин день рождения путина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru