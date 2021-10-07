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ВСУ обстреляли из минометов поселки Гагарина и Ленинское в ДНР

  /   Обновлено: 07 октября 2021 12:48
Армия
ВСУ обстреляли из минометов поселки Гагарина и Ленинское в ДНР
Федеральное агентство новостей

Донецк, 7 октября. Украинские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Под ударами артиллерии Вооруженных сил Украины оказался поселок Гагарина в Горловке, а также село Ленинское, которое расположено на юге ДНР. В ходе обстрелов подразделения ВСУ использовали минометы калибра 120 миллиметров, а также гранатометы и стрелковое оружие. В ведомстве отметили, что жертв среди мирных граждан и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

«На горловском направлении было выпущено три мины из 120-мм миномета и десять гранат из АГС. Также украинские силовики выпустили 25 гранат на мариупольском направлении. Общее количество примененных боеприпасов – 38 единиц», — говорится в сообщении.

Ранее постпред России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что власти Украины категорически отказываются возвращаться к очной форме переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, которые ранее проходили в Минске. Кроме того, украинская сторона отказывается сотрудничать с республиками Донбасса по гуманитарной тематике, передает «Утро.ру».

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