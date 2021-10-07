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Елена Драпеко о полете киноэкипажа в космос: По-хорошему завидую Пересильд и Шипенко
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Елена Драпеко о полете киноэкипажа в космос: По-хорошему завидую Пересильд и Шипенко
Общество
Елена Драпеко о полете киноэкипажа в космос: По-хорошему завидую Пересильд и Шипенко
roscosmos.ru  /  ЦПК / Роскосмос

На Международной космической станции снимается художественный фильм. В космос отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Начинается новая эра в мировом кинематографе — съемки художественного фильма в подлинном космосе! Для моего поколения, которое помнит полет Юрия Гагарина, конечно, это super fantastic! Завидую нынешним актерам, у которых теперь тоже есть такая возможность.

Многие не понимают: а зачем нужно было лететь, почему не построить павильон, воспроизводящий интерьеры МКС, а космическое пространство не воссоздать с помощью компьютерной графики?

Но я, как актриса, понимаю, что играем мы только то, что смогли бы пережить сами. Наш человеческий опыт ложится в основу того, что мы потом показываем зрителям. Наш личный опыт — основа переживаний, которые мы показываем нашим зрителям через образ. Надеюсь, пребывание наших артистов в космосе даст им такие впечатления и такую глубину понимания проблем, которым посвящен фильм, что это вызовет не только зрительский интерес к картине, но и даст импульс возвращению интереса к космическим полетам.

Елена Драпеко о полете киноэкипажа в космос: По-хорошему завидую Пересильд и Шипенко
Федеральное агентство новостей  / 

Также надеюсь, что первая такая попытка не станет последней. Если космос уже настолько обжит, что возможны коммерческие полеты космических туристов, пусть будут и кинематографические проекты в околоземном пространстве. А может, скоро не только кинематографисты, но и представители других творческих профессий получат возможность побывать в космосе, увидеть нашу прекрасную Землю со стороны, попытаются научиться воспринимать нашу планету как единое целое, как общий дом всего человечества.

Так что я завидую, по-хорошему завидую, Юлии Пересильд и Климу Шипенко.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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