В Нью-Йорке прошел митинг в память убитой полицией Фанты Билити

Нью-Йорк, 7 октября. Жители Нью-Йорка устроили сидячую забастовку на Бруклинском мосту и требовали справедливого расследования убийства 8-летней афроамериканки Фанты Билити, которую застрелили полицейские в пригороде Филадельфии. В акции приняло участие порядка 150 человек.

Протестующие встретились у спортивной арены Барклайс-центр в Бруклине и пошли в сторону Бруклинского моста. Там они устроили сидячую забастовку и перекрыли движение автомобилей. Участники также скандировали: «Ей было восемь лет» и «Расизм не закончился с Джо Байденом». Акция прошла без происшествий.

Around 150 marchers chant "She was eight years old," "#JusticeForFantaBility" and "I don't want to say another mtherfkin name" as they cross the Brooklyn Bridge into Manhattan. #NYPD follow. pic.twitter.com/qoMrE0cBIA